DE40: Množstvo informácií, málo pohybov

- Politické nepokoje ovplyvňujú zhodnotenie
- Európsky vojenský priemysel naďalej ovplyvňuje trhy
- Britská ekonomika spomaľuje, očakáva sa zníženie úrokových sadzieb
- Európska inflácia v súlade s očakávaniami
Európska seansa prebieha v pokojnej atmosfére, s prevahou mierneho optimizmu. Väčšina indexov zostáva na úrovni otvorenia, ale s miernym nárastom. Lídrom rastu je FTSE1000, ktorého kontrakty rastú o viac ako 1,4 % na vlne nových očakávaní týkajúcich sa vývoja úrokových sadzieb. Kontrakty ITA40 a NED25 vzrástli o 0,4 %. DAX zostáva na úrovni otváracej ceny kotácií. Poklesy možno pozorovať vo francúzskych a švajčiarskych indexoch, ale sú obmedzené na 0,3 %.
Investori na európskom trhu majú k dispozícii dlhú sériu politických informácií a makroekonomických údajov, ktoré môžu zohľadniť.
- Donald Trump hrozí odvetnými opatreniami proti európskym technologickým spoločnostiam v reakcii na pokuty uvalené na americké korporácie. Americký prezident tiež opäť hrozí inváziou do Venezuely. To môže vyvolať dodatočnú volatilitu počas obchodovania alebo v najbližších dňoch.
- Nemecko zavádza sériu významných rozhodnutí, ktoré trh môže interpretovať ako orientované na rast. Po prvé, koalícia EÚ hlasovala za významné ústupky v zákone zakazujúcom predaj vozidiel so spaľovacím motorom. Zároveň Nemecko ruší sériu obmedzení spotreby elektrickej energie podnikmi.
- KNDS — Nemecký výrobca tankov pripravuje plány na vstup na burzu a vedenie spoločnosti by malo do konca tohto týždňa predstaviť predbežný harmonogram vstupu na verejný trh.
Makroekonomické údaje:
- Inflácia vo Veľkej Británii: Hodnota CPI bola nižšia, ako sa očakávalo, a dosiahla medziročne 3,2 % oproti očakávaným 3,4 %. Na mesačnej báze bola zaznamenaná deflácia vo výške 0,2 %. To poskytuje viac priestoru pre zníženie úrokových sadzieb zo strany BoE.
- Index IFO z Nemecka je nižší ako očakávania a zostáva v kontrakcii na úrovni 87,6.
- Inflácia HCPI v eurozóne bola v súlade s očakávaniami trhu, a to na úrovni 2,4 % medziročne a -0,5 % medzimesačne.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Graf ukazuje pokračovanie formovania širokého klesajúceho vzorca s nízkym sklonom trendu. Priemerná hodnota EMA a MACD vykazujú klesajúci rozdiel, čo naznačuje rastúcu slabosť kupujúcich, ktorí musia prelomiť úroveň FIBO 23,6, aby zabránili ďalšiemu poklesu. Ak predajcovia chcú udržať iniciatívu, je dôležité rýchlo prekonať priemerné hodnoty EMA 50 a 100 a potom FIBO 50.
Novinky zo spoločnosti:
- RENK (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM.DE) – Nemecké obranné spoločnosti korigujú časť nedávnych poklesov. Je to výsledok ďalších neúspechov v mierových rokovaniach, nákupov krajín NATO a informácií o údajných, neohlásených ruských vojenských zhromaždeniach a cvičeniach v Bielorusku. Ohodnotenia rastú približne o 1,5 – 2,5 %.
- Siemens Healthineers (SHL.DE) – Spoločnosť oznamuje, že jeden z jej vlastných startupov hlási pokrok v prebiehajúcich projektoch.
- Suedzucker (SZU.DE) – Výrobca potravín zverejnil sklamanú prognózu rastu tržieb. Spoločnosť stráca viac ako 3 %.
- Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) – Spoločnosť špecializujúca sa na energetické zariadenia zverejnila výsledky nad očakávaniami a s dobrými prognózami do budúcnosti. Akcie stúpli o viac ako 2 %.
