⏫Ropa rastie o 2 % pre problémy s dodávkami

Náhle zmeny v dodávkach: Cena ropy vzrástla o 2 %, keď Trump pohrozil námornou blokádou Venezuely a novými sankciami voči ruskej „tieňovej flotile“.
Geopolitické termíny: Ceny závisia od Putinovej blížiacej sa odpovede na berlínsky mierový návrh, pričom odmietnutie pravdepodobne vyvolá tvrdé opatrenia zo strany USA.
Medvedí kontext: Napriek odrazu od 5-ročného minima (55 USD) ceny zostávajú obmedzené masívnym prebytkom ponuky v roku 2026 a cieľom EIA na úrovni 52 USD.
Venezuelský gambit: námorná blokáda alebo politické gesto?
Ceny ropy dosiahli v utorok dno po tom, ako novozvolený americký prezident Donald Trump oznámil „úplnú blokádu všetkých sankcionovaných tankerov“ prepravujúcich venezuelskú ropu. Tento krok, ktorý bol zverejnený prostredníctvom Truth Social 16. decembra, má za cieľ odrezať finančnú podporu vlády Nicolása Madura. Biely dom tvrdí, že tieto príjmy z ropy financujú terorizmus a obchodovanie s ľuďmi.
Smernica nadväzuje na mediálne sledované zadržanie tankera pri venezuelskom pobreží minulý týždeň a naznačuje nasadenie pravdepodobne najväčšej námornej armády, aká kedy bola v juhoamerických vodách. Hoci USA už mesiace presúvajú vojenské prostriedky do tejto oblasti, naďalej zostávajú otázniky ohľadom uskutočniteľnosti trvalej fyzickej blokády.
Venezuelský ropný priemysel je len tieňom svojej bývalej slávy. Produkcia, ktorá v roku 2000 dosahovala 3 milióny barelov denne (bpd), v roku 2020 klesla na 300 000 bpd v dôsledku systémového nedostatku investícií a sankcií. Hoci sa produkcia nedávno zotavila na takmer 1 milión bpd, približne polovica tohto vývozu je určená pre Čínu, často prostredníctvom tankerov vo vlastníctve Číny. Akékoľvek fyzické zasahovanie amerického námorníctva by priamo ohrozilo energetickú bezpečnosť Pekingu. Hoci úspešná blokáda by posilnila trh, ktorý sa v súčasnosti potýka s masívnym prebytkom ponuky, jej vplyv na globálne fundamenty môže byť zmiernený týmito geopolitickými trenicami.
Venezuela produkuje takmer 1 milión barelov ropy denne a vypadla z rebríčka 10 najväčších producentov ropy. Takmer polovica tohto množstva sa vyváža do Číny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Trumpovo ultimátum pre Moskvu
Súčasne Washington pripravuje sériu prísnych sankcií zameraných na ruský energetický sektor. Opatrenia, ktoré sa zameriavajú na „tieňovú flotilu“ tankerov a tretie strany obchodujúce s ropou, sú údajne podmienené reakciou Vladimíra Putina na navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu.
Diplomatické snahy sa zintenzívnili po dvoch dňoch náročných rokovaní v Berlíne (14. – 15. decembra), na ktorých sa zúčastnili prezident Volodymyr Zelenskyy a Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Hoci sa diskutovalo o predbežných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu – podľa vzoru noriem NATO – Kremľ zostáva neústupný a požaduje komplexné riešenie namiesto dočasného prímeria.
Diplomatický kalendár je teraz nabitý. Po Trumpovom tvrdení, že dohoda je „bližšie ako kedykoľvek predtým“, sa očakáva, že mierový návrh bude formálne predložený Moskve do 20. decembra. Ak Putin podmienky odmietne, hrozba eskalácie sankcií by mohla poskytnúť krátkodobú podporu cenám. Keďže však India a Čína sú stále pevne zakorenené ako odberatelia ruskej ropy Urals, účastníci trhu zostávajú skeptickí, či je možné v roku 2026 úplne vylúčiť ruské dodávky.
Technický výhľad: otestovanie minima
Cena ropy WTI nedávno klesla na 55 USD za barel, čo je takmer päťročné minimum, a dnes sa začala zotavovať. Technickí analytici poukazujú na to, že uzavretie nad hranicou 56,50 USD by mohlo signalizovať „býčí engulfing“ vzor, ktorý by mohol otvoriť dvere korekčnému rastu smerom k 25- a 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA) blízko 58 USD.
Naopak, ak by Rusko signalizovalo súlad s požiadavkami západnej koalície, „mierová dividenda“ by pravdepodobne viedla k prekonaniu úrovne podpory 55 USD. To by znamenalo vstup do hry 61,8 % Fibonacciho retracementu rally v rokoch 2020–2022, ktorý sa nachádza tesne pod 53 USD. Je potrebné poznamenať, že Energetická informačná agentúra (EIA) zachováva pesimistický výhľad na nadchádzajúci rok a predpovedá, že ceny v roku 2026 budú v priemere nižšie ako 52 USD za barel.
