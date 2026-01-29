🔍Analýza EUR/USD: Dolár najslabší od roku 2021. Príde kolaps tejto meny?

- Investori diverzifikujú mimo USD
Dolár najslabší od roku 2021. Príde kolaps tejto meny?
Americký dolár v poslednom čase výrazne oslabuje, hoci americká ekonomika rástla rýchlejšie než iné vyspelé krajiny. Na devízovom trhu však často nerozhoduje spätné číslo HDP, ale to, čo investori očakávajú ďalej, najmä smer úrokových sadzieb a politické či geopolitické riziká.
Investori diverzifikujú mimo USD
Hlavným dôvodom oslabenia je to, že trh dnes do kurzu dolára započítava vysokú politickú neistotu v USA. V takomto prostredí investori častejšie diverzifikujú expozíciu mimo USD aktív a hľadajú alternatívne bezpečné prístavy. Vidno to aj na tom, že dolár v úvode roka zaostával napríklad za eurom či švajčiarskym frankom a zároveň rastie masívne záujem o bezpečné prístavy ako zlato či striebro, ktoré vystrelili na nové rekordy, čo je typický sprievodný jav úniku investorov do bezpečia.
Fed: trh sleduje výhľad sadzieb
Popri politike dolár brzdia aj makro faktory. Aj keď Fed na prvom tohtotýždňovom zasadnutí sadzby nemenil, trh sa pozerá dopredu a očakávania na rok 2026 sú skôr o tom, že Fed bude v určitom bode pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
Trump efekt alebo keď je apetít na slabší dolár
S vývojom dolárá súvisí aj samotná politika Donalda Trumpa. Trh má apetít na slabší dolár a vníma ho ako niečo, čo môže administratíve vyhovovať. Slabšia mena totiž podporuje konkurencieschopnosť amerického exportu a pomáha aj firmám s vysokými zahraničnými tržbami hoci zároveň zdražuje dovoz a môže pridávať inflačný tlak.
K vývoju prispeli aj samotné Trumpove vyjadrenia. Tento týždeň povedal, že hodnota dolára je „skvelá“, čo trh vyhodnotil ako signál, že Bielemu domu oslabenie meny zásadne neprekáža a to môže podporovať ďalší predaj dolára. Objavili sa aj výroky v duchu, že dolár vie ísť „hore-dole“, čo trhy čítajú ako ďalší prvok nepredvídateľnosti.
Je dolár v ohrození ako svetová mena číslo jeden?
Oslabenie môže posilniť diverzifikáciu, časť kapitálu odchádza do iných mien či do zlata, ale osobne si nemyslím si, že by dolár reálne prišiel o prvenstvo v dohľadnom čase. Aj dáta IMF COFER ukazujú skôr postupné posuny, nie náhle zosadenie. Napríklad v 3Q 2025 tvoril dolár približne 56,9 % globálnych devízových rezerv, euro okolo 20,3 %.
Výhľad: môže sa EUR/USD dosať nad 1,20?
Myslím si, že dolár má ešte priestor na ďalšie oslabenie, ak pretrvá politická neistota a trh bude ďalej počítať s uvoľňovaním Fedu. V takom prípade nie je vylúčené, že EUR/USD sa tento rok pozrie aj nad 1,20, bude to však závisieť od kombinácie politiky, makrodát a nálady investorov na trhoch.
