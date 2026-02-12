Česká národná banka zvažuje zníženie úrokových sadzieb, pričom rozhodujúcim faktorom bude jadrová inflácia

- Úrokové sadzby zostávajú na úrovni 3,5 %, ďalšie zníženie bude závisieť od vývoja jadrovej inflácie.
- Celková inflácia klesla na 1,6 %, ale jadrová inflácia zostáva na úrovni okolo 3 %.
- ČNB naznačila, že úrokové sadzby zostanú vyššie ako pred pandémiou.
- Rizikom do budúcnosti je návrat inflácie v dôsledku rastúceho verejného dlhu.
Guvernér Českej národnej banky uviedol, že priestor pre ďalšie zníženie úrokových sadzieb bude závisieť predovšetkým od vývoja jadrovej inflácie. Základná úroková sadzba zostáva na úrovni 3,5 %, kde je od mája. Predstavenstvo banky zatiaľ čaká, keďže domáce cenové tlaky naďalej predstavujú významné riziko.
Podľa guvernéra Aleša Michla by sa sadzby mohli znížiť, ak sa potvrdí oslabenie dynamiky jadrovej inflácie. Jadrová inflácia sa v súčasnosti pohybuje okolo 3 %, zatiaľ čo celková inflácia klesla na 1,6 %, čo je pod inflačným cieľom centrálnej banky a zároveň najnižšia úroveň za posledných desať rokov. Rozdiel medzi celkovou a jadrovou infláciou je teraz kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o menovej politike.
Guvernér tiež zdôraznil, že aj keby sadzby klesli, úrokové náklady pravdepodobne zostanú v dlhodobom horizonte vyššie ako v období pred pandémiou Covid-19. Podľa neho by centrálne banky mali udržať sadzby nad infláciou, podporovať sporenie a zachovať prísnu menovú politiku. Varoval tiež, že do Európy by sa mohla vrátiť vysoká inflácia, najmä v dôsledku rýchleho rastu verejného dlhu.
Pre investorov a domácnosti to znamená, že prostredie s vyššími úrokovými sadzbami nemusí byť dočasné. Akékoľvek ďalšie uvoľňovanie menovej politiky bude pravdepodobne postupné a podmienené jasnými signálmi stabilizácie cenových tlakov.
Graf USDCZK (H4)
Menný pár USDCZK sa v súčasnosti obchoduje blízko úrovne 20,41 CZK za dolár a zostáva pod hlavnými kĺzavými priemerkami. Cena sa drží pod úrovňou EMA 50 (20,44) aj SMA 100 (20,48), čo potvrdzuje pokračovanie krátkodobého medvedieho trendu. Akýkoľvek pokus o rast je v súčasnosti obmedzený týmito dynamickými rezistenciami. V posledných dňoch došlo k výraznému poklesu smerom k oblasti 20,30, odkiaľ sa kurz odrazil a vytvoril miernu korekciu. Tento rast sa však v súčasnosti javí skôr ako technický pullback než ako začiatok nového rastového trendu. Štruktúra nižších maxím zostáva nezmenená. RSI sa pohybuje v neutrálnej zóne a postupne stúpa, čo naznačuje určité zlepšenie dynamiky, ale bez vstupu do prekúpenej oblasti. Dynamika sa tiež mierne posilňuje, ale stále neposkytuje jasný signál zvratu. Objem obchodovania zostáva relatívne utlmený, čo naznačuje vyčkávací postoj na trhu.
Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či sa kurz podarí prekonať hranicu 20,50 CZK, kde sa zbiehajú SMA 100 a predchádzajúce lokálne maximá. Úspešné prekonanie tejto zóny by mohlo otvoriť priestor pre rast smerom k 20,60 – 20,70 CZK. Naopak, odmietnutie na súčasných úrovniach by mohlo priniesť pár späť k podpore okolo úrovne 20,30 CZK a potom 20,20 CZK.
Zdroj: xStation5
