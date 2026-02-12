Tržné zhrnutie: Stagnácia vo Veľkej Británii, clá zaťažujú veľké spoločnosti a kryptomeny sa stabilizujú

Makroekonomika a meny
- Spojené kráľovstvo na križovatke: Rast HDP v 4. štvrťroku na úrovni len 0,1 % medzištvrťročne v kombinácii s poklesom HDP na obyvateľa potvrdzuje skutočné spomalenie ekonomiky. To zvyšuje tlak na Bank of England (BoE), aby zvážila agresívnejšie zníženie úrokových sadzieb.
- Odolnosť libry vs. zraniteľnosť: Napriek slabým údajom je GBP dnes o 0,1 % vyššie voči americkému doláru (v G10 zaostáva len za CHF a NZD). Vysoký obchodný deficit však vystavuje libru riziku ďalšieho oslabenia, ak sa zníži výnosová výhoda Spojeného kráľovstva voči USD a EUR.
- Forint pod tlakom: EUR/HUF posilnil o 0,4 %. Maďarská mena zápasí s klesajúcou infláciou (čo zvyšuje pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb) a pretrvávajúcim sporom medzi Maďarskom a EÚ, ktorý ohrozuje uvoľnenie dôležitých fondov Únie.
Komodity a drahé kovy
- Ropa ovplyvnená geopolitikou: WTI klesla pod 65 USD za barel, hoci napätie zostáva vysoké. Izraelský premiér údajne tlačí na Donalda Trumpa, aby zrušil iránsky program balistických rakiet, zatiaľ čo Trump sa zdá uprednostňovať rýchlu jadrovú dohodu pred ďalšou eskaláciou.
- Pokles cien kovov: Po silnom raste v predchádzajúcej seansii pozorujeme miernu korekciu. Zlato sa obchoduje pod hranicou 5 100 USD, striebro zostáva nad hranicou 83 USD a platina sa drží tesne nad hranicou 2 100 USD.
- Nárast ponuky striebra: V Spojených štátoch došlo k výraznému nárastu predaja striebra do zberných surovín. To by mohlo zvýšiť objem recyklácie a pomôcť znížiť globálny deficit ponuky.
Sezóna zverejňovania výsledkov a firemné správy
- Unilever (-3 %): Hoci základný predaj medziročne vzrástol o 4,2 %, čo je viac, ako sa očakávalo, celkové tržby (12,6 mld. EUR) zaostali za odhadmi, čo viedlo k 3 % poklesu v prvej hodine obchodovania.
- Mercedes-Benz (-2 %): Automobilka zaznamenala ohromný 57-percentný pokles ročného zisku, čo bolo spôsobené najmä nákladmi súvisiacimi s clami, ktoré sa odhadujú na 1,2 mld. USD. Prevádzkový zisk za rok 2025 dosiahol 5,8 mld. EUR, čo je menej ako prognózovaných 6,6 mld. EUR.
- Pokles v technologickom sektore: Cisco klesol v poobchodnom obchodovaní o 7 % po sklamaní zo štvrťročných výsledkov.
- Robinhood včera klesol takmer o 9 %, keďže tržby súvisiace s kryptomenami nesplnili očakávania.
- Sledované spoločnosti: Pozornosť sa presúva na Applied Materials a Arista Networks, ktoré zverejnia svoje výsledky po dnešnom zatvorení burzy.
Kryptomeny a politika
- Bitcoin sa stabilizuje: Po včerajšom prudkom výpredaji sa BTC drží stabilne nad hranicou 67 000 USD. Ethereum (ETH) sa zotavuje po nedávnom poklese pod psychologickú hranicu 2 000 USD.
- Powellov spor: Scott Bessent naznačil, že po právnych konzultáciách bude vyšetrovanie postavenia Jeromea Powella pravdepodobne viesť senátny bankový výbor, a nie ministerstvo spravodlivosti.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Deň bez vzrušenia na trhoch
Keď sa AI stáva rizikom
Ethereum klesá pod hranicu 2 000 USD. Trh čelí zvýšenému predajnému tlaku
Sviatok v USA a Wall Street je zatvorený
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.