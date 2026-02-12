Ranné zhrnutie (12.02.2026)

- Americké indexové futures pokračujú v opatrnom raste po včerajších silných údajoch z amerického trhu práce (US100: +0,1 %; US500: +0,15 %).
- V januári bol deficit rozpočtu USA nižší ako rok predtým, čiastočne vďaka vyšším príjmom z ciel. Clo dosiahlo v januári celkovú výšku 30 miliárd USD a za doterajšiu časť fiškálneho roka 124 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 304 % oproti roku 2025. Očakávané rozhodnutie Najvyššieho súdu o clách by však mohlo zastaviť výber ciel, zatiaľ čo rastúce náklady na obsluhu dlhu a absencia scenára rýchleho zníženia úrokových sadzieb naďalej zaťažujú verejné financie.
- Snemovňa reprezentantov USA hlasovala za zrušenie ciel, ktoré uvalil prezident Donald Trump na Kanadu, čo predstavuje zriedkavý prípad dvojstraníckeho odporu proti výkonnej moci v oblasti obchodu. Opatrenie však na nadobudnutie platnosti stále vyžaduje schválenie Senátom USA a podpis prezidenta Trumpa.
- Po včerajšej silnej správe o NFP v USA prevláda v ázijsko-tichomorskom regióne optimizmus. Index MSCI Asia Pacific dosiahol nové historické maximum. Japonský Nikkei (+0,25 %) a juhokórejský KOSPI (+2,8 %) tiež dosiahli rekordy v ranom obchodovaní, poháňané technologickými akciami. CHN.cash a HK.cash vzrástli druhý deň po sebe o 0,7 %.
- Mercedes-Benz oznámil väčší než očakávaný pokles prevádzkového zisku v roku 2025 o 57 % na 5,8 mld. EUR, čo je menej ako prognózovaných 6,6 mld. EUR a pokles oproti 13,6 mld. EUR v predchádzajúcom roku. Tržby klesli o 9 % na 132,2 mld. EUR. Spoločnosť čelí tvrdej konkurencii v Číne, clám a negatívnym menovým vplyvom. Marža v segmente osobných automobilov dosiahla 5 %. V strednodobom horizonte sa zameriava na marže vo výške 8 – 10 % prostredníctvom nových modelov a znižovania nákladov.
- Index dolára (USDIDX) sa odráža o 0,1 % a prerušuje svoju nedávnu sériu strát vďaka silným údajom o zamestnanosti, ktoré znižujú potrebu ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v USA. Prekúpený austrálsky dolár zaznamenáva najväčší pokles (AUDUSD: -0,15 %). EURUSD klesol o 0,1 % na 1,186.
- Ropa Brent a WTI zaznamenávajú po včerajších ziskoch miernu korekciu (okolo -0,3 %) a zostávajú v rámci súčasného rastového trendu. Zemný plyn klesol o 1,2 %.
- Drahé kovy ustupujú v dôsledku zlepšenej ochoty riskovať a solídnych ekonomických údajov z USA. Zlato kleslo o 0,6 % na 5 050 USD za uncu, zatiaľ čo striebro kleslo o 1,2 % na 83,40 USD za uncu.
- Bitcoin sa obchoduje bez zmeny na úrovni 67 070 USD, zatiaľ čo Ethereum posilnilo o 1,2 % na 1 976 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.