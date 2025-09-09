Anglo American a Teck Resources oznámili fúziu – vznikne globálny gigant zameraný na meď

Spoločnosti Anglo American a Teck Resources oznámili plán zlúčenia, ktoré predstavuje druhú najväčšiu fúziu v histórii ťažobného priemyslu. Vznikne nový podnik s názvom Anglo Teck, ktorého trhová kapitalizácia presiahne 53 miliárd USD a zaradí sa medzi päť najväčších producentov medi na svete.
Podmienky dohody:
-
Akcionári Anglo American získajú 62,4 % novej spoločnosti.
-
Akcionári Teck získajú 37,6 %.
-
Sídlo bude v Kanade, ale hlavná burzová kotácia zostane v Londýne.
-
Generálnym riaditeľom zostáva Duncan Wanblad (Anglo), zástupcom CEO bude Jonathan Price (Teck).
Fúzia prichádza v čase, keď rastie globálny dopyt po medi, poháňaný prechodom na elektromobilitu, výstavbou dátových centier a rozvojom infraštruktúry pre obnoviteľné zdroje. Meď je kľúčová pre prenos energie a jej úloha v svetovej ekonomike stále silnie.
Strategické pozadie:
Obe spoločnosti čelili v posledných rokoch pokusom o prevzatie:
-
Anglo odmietlo ponuku BHP za 53 miliárd USD v roku 2024.
-
Teck odmietlo ponuku Glencore za 22,5 miliardy USD v roku 2023, no predalo jej uhelné aktivity za 6,93 miliardy USD.
Fúzia je vnímaná ako obranný krok proti ďalším pokusom o akvizíciu, no zároveň ako logické spojenie dvoch reštrukturalizovaných hráčov so silnými pozíciami v Latinskej Amerike. Obe firmy prevádzkujú susedné medené bane v Čile – Quebrada Blanca (Teck) a Collahuasi (Anglo) – čo môže priniesť výrazné synergie v prevádzke.
Anglo odhaduje, že do štyroch rokov od dokončenia fúzie vzniknú úspory a efektivita vo výške 800 miliónov USD ročne. Transakcia je bez prirážky k cene akcií (zero-premium all-share deal), no akcionári Anglo dostanú špeciálnu dividendu 4,5 miliardy USD.
Riziká a výhlaď:
Analytici upozorňujú na tzv. interloper riziko – teda možnosť, že do procesu vstúpi tretia strana (napr. Glencore alebo BHP) s konkurenčnou ponukou.
V prípade odstúpenia od dohody platí sankcia 330 miliónov USD.
Regulačné schválenie môže trvať 12–18 mesiacov, no podpora kanadskej rodiny Keevil, ktorá ovláda väčšinu hlasovacích práv Tecku, môže pomôcť hladšiemu priebehu.
Akcie Anglo v Londýne vzrástli o viac než 9 %, čo predstavuje najväčší denný zisk za posledný rok, zatiaľ čo akcie Teck v USA posilnili o 10,4 % v pre-markete.
Táto transakcia posilňuje trend konsolidácie v ťažbe medi, kde sa očakáva nedostatok ponuky v nadchádzajúcej dekáde. Anglo Teck sa tak zaradí medzi kľúčových hráčov, schopných kapitálovo aj technologicky reagovať na budúci dopyt.
Graf AAL.UK (D1)
Akcie spoločnosti Anglo American dnes zaznamenali prudký rast a aktuálne sa obchodujú na úrovni 24,89 GBP, čo predstavuje nové niekoľkomesačné maximum. Cena výrazne prerazila nad EMA 50 (22,13 GBP) aj SMA 100 (21,71 GBP), čím potvrdila býčí obrat a prekročila dlhodobú konsolidačnú štruktúru. RSI dosahuje hodnotu 68,3, blízko prekúpenej zóny, čo poukazuje na veľmi silný nákupný záujem, no zároveň aj možné krátkodobé vyčerpanie rastového momenta. MACD sa výrazne odchýlil nad signálnu líniu aj nad nulovú úroveň, čo potvrdzuje silu pozitívneho trendu.
Zdroj: xStation5
