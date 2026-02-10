Apple a Google sa dohodli na zmenách v App Store pod rastúcim regulačným tlakom

-
Apple a Google pristúpili k zmenám pravidiel aplikačných obchodov pod tlakom regulátorov.
-
Vývojári získajú väčšiu voľnosť v oblasti platieb a komunikácie so zákazníkmi.
-
Cieľom je znížiť právne riziká a zachovať stabilitu obchodného modelu.
-
Dohoda môže mať širší vplyv na reguláciu technologických platforiem.
-
Apple a Google pristúpili k zmenám pravidiel aplikačných obchodov pod tlakom regulátorov.
-
Vývojári získajú väčšiu voľnosť v oblasti platieb a komunikácie so zákazníkmi.
-
Cieľom je znížiť právne riziká a zachovať stabilitu obchodného modelu.
-
Dohoda môže mať širší vplyv na reguláciu technologických platforiem.
Spoločnosti Apple a Google dosiahli spoločnú dohodu o úpravách pravidiel svojich aplikačných obchodov, čo signalizuje zmenu prístupu k rastúcemu regulačnému tlaku v digitálnej ekonomike.
Dohoda prichádza v čase, keď regulačné orgány a súdy čoraz častejšie spochybňujú dominantné postavenie prevádzkovateľov platforiem v oblasti distribúcie aplikácií, platobných systémov a prístupu vývojárov k používateľom.
Regulačný tlak urýchľuje zmeny
Apple aj Google čelia narastajúcim právnym výzvam týkajúcim sa povinného používania ich platobných systémov a výšky provízií. Regulačné autority v USA, Európskej únii aj Ázii tvrdia, že súčasné pravidlá obmedzujú konkurenciu a znevýhodňujú vývojárov.
Nové opatrenia umožnia vývojárom voľnejšie informovať používateľov o alternatívnych možnostiach platieb mimo aplikačných obchodov. Hoci provízie zostávajú zachované, znižuje sa kontrola platforiem nad platobnou komunikáciou.
Dopad na vývojárov a trh
Pre vývojárov, najmä menšie štúdiá a predplatné služby, môžu zmeny priniesť nižšie náklady a postupné zlepšenie ziskovosti. Väčšia flexibilita v platbách môže podporiť nové obchodné modely a inovácie.
Analytici však upozorňujú, že Apple a Google si zachovajú silný vplyv na viditeľnosť aplikácií, bezpečnostné štandardy a prístup k platformám, čo znamená, že závislosť vývojárov od ich ekosystémov pretrvá.
Strategické pozadie dohody
Namiesto pokračovania nákladných súdnych sporov v rôznych krajinách sa obe spoločnosti zrejme rozhodli pre koordinovanejší prístup. Dobrovoľné úpravy pravidiel môžu znížiť riziko prísnejších regulačných zásahov alebo nútených štrukturálnych zmien.
Tento krok zároveň odráža širší posun v prístupe vlád k regulácii veľkých technologických firiem.
Reakcia trhu a širší vplyv
Reakcia investorov bola zatiaľ opatrná, keďže hodnotia možný vplyv na príjmy oproti výhodám nižšej právnej neistoty. Príjmy z aplikačných obchodov sú pre obe spoločnosti dôležitým zdrojom ziskov, no krátkodobý finančný dopad sa javí ako zvládnuteľný.
Dohoda môže slúžiť ako precedens aj pre iné platformové firmy a ovplyvniť budúci vývoj regulácie v technologickom sektore.
🔴Živý komentár XTB: Inflácia v USA môže byť motorom ďalších poklesov akciových indexov a drahých kovov
Zhrnutie trhu: Dolár zrýchľuje pred CPI. Zmiešané tržby francúzskych gigantov (13.02.2026)
Lufthansa sa blíži k návratu do indexu DAX
Arista Networks uzatvára rok 2025 s rekordnými výsledkami!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.