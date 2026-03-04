Apple predstavuje MacBook Neo od 599 USD a mieri na lacnejší segment notebookov

Apple odhalil MacBook Neo, nový základný Mac s cenou od 599$. Ide o výraznejší vstup do cenovo citlivého PC segmentu, kde dominujú Chromebooky a lacnejšie Windows notebooky. Predobjednávky odštartovali 4. marca a dostupnosť v predaji je plánovaná na 11. marca.
Cena a dostupnosť MacBooku Neo
Apple stavia MacBook Neo ako najdostupnejší notebook v portfóliu a cieli najmä na študentov a prvých kupujúcich. Načasovanie prichádza v období, keď výrobcovia hardvéru riešia vyššie náklady na komponenty – najmä pamäte.
-
Štartovacia cena: 599$
-
Predobjednávky: 4. marec 2026
-
Dostupnosť: 11. marec 2026
Parametre: A18 Pro „z iPhonu“ a 13" displej
Čo je vo vnútri
Neo používa čip Apple A18 Pro (trieda iPhone Pro), nie typické M-čipy z iných MacBookov. Mieri tak skôr na bežnú produktivitu než na profesionálne použitie.
V prvých správach sa spomínajú tieto parametre:
-
13" displej (2408 × 1506)
-
8 GB unifikovanej pamäte
-
256 GB alebo 512 GB úložiska
-
Dva USB-C porty a 3,5mm jack
-
1080p kamera a upravené reproduktory (Spatial Audio / Dolby Atmos)
-
Viac farebných verzií vrátane striebornej a výraznejších odtieňov
Kompromisy oproti MacBook Air
Kvôli nižšej cene má Neo viacero obmedzení oproti MacBook Air. Spomína sa absencia Thunderboltu a MagSafe, nemožnosť rozšíriť RAM nad 8 GB a základná 20W nabíjačka bez zmienky o rýchlom nabíjaní.
Ďalší rozdiel: Touch ID má byť dostupné len pri vyššej konfigurácii s väčším úložiskom.
Prečo Apple znižuje cenu práve teraz
Reuters opísal Neo ako priamy útok na používateľov Chromebookov a lacných Windows zariadení – v čase, keď sa Microsoftu nepodarilo výrazne naštartovať predaj Arm-Windows notebookov zameraných na výdrž batérie. Načasovanie zároveň zapadá do globálneho nedostatku pamäťových čipov, čo môže vysvetľovať štandardných 8 GB RAM.
Reuters zároveň pripomenul historický kontext: posledný „non-Pro, non-Air“ MacBook (máj 2006) stál 1 099 USD, čo je približne 1 750 USD v dnešných cenách.
Reakcia trhu: akcie Apple bez výraznejšieho pohybu
Akcie Apple sa po oznámení obchodovali okolo 264 USD, čo naznačuje, že trh vníma novinku skôr ako rozšírenie portfólia než ako okamžitý zásah do výsledkov.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Oracle dnes zverejní výsledky, investori sledujú najmä AI 🧑💻
Výsledková sezóna s XTB: Volkswagen v problémoch? Pravda o elektromobiloch, ziskoch a budúcnosti VW
Nvidia expanduje do softvérového AI sektora? Wired informuje o NemoClaw
Zhrnutie trhov: Energetické akcie ustupujú, keď rastú nádeje na koniec vojny s Iránom 🌍 (10.03.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.