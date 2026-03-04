US OPEN: Wall Street podporujú silné dáta a meniaci sa sentiment

Wall Street v stredu otvorila v optimistickej nálade, pričom futures na americké indexy rástli výrazne ešte pred otvorením trhu. Hlavným katalyzátorom býčieho momenta bol prekvapivo odolný report ISM zo sektora služieb, ktorý zatienil pretrvávajúce obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Zároveň komoditný trh zaznamenal zvýšenú volatilitu; ropa WTI sa stiahla smerom k 74 USD za barel, keďže investori sú čoraz presvedčenejší, že vojna v Iráne môže byť kratšia, než sa pôvodne obávalo.
Technická analýza US500: Vymazávanie včerajšieho poklesu
Index S&P 500 po zverejnení ISM výrazne posilnil. Dáta ukázali najrýchlejšiu expanziu americkej ekonomiky služieb od polovice roka 2022. Z technického pohľadu sa trh snaží striasť dvojdňový výpredaj, ktorý spustilo začatie americko-izraelských leteckých úderov proti Iránu.
US500 sa aktuálne obchoduje približne o 1 % vyššie a odráža sa od podpory pri úrovni 50,0 Fibonacciho retracementu poslednej rastovej vlny. Napriek oživeniu index zostáva v klesajúcom trendovom kanáli. Uzavretie v pásme 6890–6900 by vytvorilo technický základ na otestovanie hornej hranice tohto kanála neskôr v tomto týždni. Širší smer Wall Street však naďalej závisí od vývoja na Blízkom východe a od ropného trhu, kde by prípadné nové cenové skoky mohli tlmiť očakávania ďalších znížení úrokových sadzieb.
Energetický sektor: V tieni vojny a rastúcich zásob
Napriek prevládajúcemu optimizmu na širšom trhu čelí energetický sektor výraznej neistote. Hoci geopolitické napätie zvyčajne ceny podporuje, kombinácia možnej deeskalácie a dát ukazujúcich ďalší nárast amerických zásob ropy vytvára tlak na valuácie upstream spoločností.
- Ropa: Ceny WTI kolíšu okolo 74 USD a sú citlivé na signály, že trvanie konfliktu môže byť obmedzenejšie, než sa predtým očakávalo.
- Ropní giganti: Exxon Mobil dnes klesol o 1,6 % po silnej rally koncom februára a začiatkom marca. Chevron stratil 1,7 %, no stále si drží tohtoročný zisk takmer 22 %.
- Chémia: Dow Inc. (+3 %) a LyondellBasell (+4,55 %) posilnili po zvýšení odporúčaní zo strany analytikov, ktorí poukazujú na potenciálne rozšírenie marží a napätejšiu ponuku v dôsledku konfliktu v Iráne.
Kryptomeny: Trumpom poháňaná rally „digitálneho zlata“ Sektor digitálnych aktív dnes patril k najsilnejším na trhu. Bitcoin prekonal hranicu 73 000 USD a viac než vymazal straty od vypuknutia bojov.
- Politická podpora: Akcie naviazané na kryptomeny vyskočili po tom, čo prezident Donald Trump verejne podporil Clarity Act – návrh zákona o trhovej štruktúre pre odvetvie – a kritizoval tradičné banky za to, že brzdia inovácie v segmente stablecoinov.
- Coinbase (COIN): Akcie burzy vzrástli o viac než 14 % na pozadí správ o súkromnom stretnutí medzi generálnym riaditeľom spoločnosti a prezidentom Trumpom.
- Ďalší hráči: MicroStrategy (MSTR) pridala viac než 11 %, zatiaľ čo Circle (CRCL) vzrástla takmer o 3,5 % a zviezla sa na vlne optimizmu, keď Bitcoin opäť obnovil rastový trend.
