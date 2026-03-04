Broadcom reportuje výsledky: Čo očakávať?

- Broadcom dnes zverejňuje výsledky v poobchodnom obchodovaní
- Broadcom patrí medzi 10 najväčších spoločností z hľadiska trhovej kapitalizácie
- Za posledný rok akcie posilnili o viac ako 65 %.
Broadcom je americká technologická spoločnosť, ktorá sa z hľadiska trhovej kapitalizácie radí medzi 10 najväčších spoločností na svete. Spoločnosť je jedným z popredných svetových výrobcov polovodičov a významným dodávateľom podnikového softvéru. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na vývoj a dodávky čipov pre dátové centrá, telekomunikačnú infraštruktúru, bezdrôtovú komunikáciu, priemyselné aplikácie a spotrebnú elektroniku. Jej produkty sa používajú napríklad v sieťových prvkoch, serveroch, cloudových riešeniach a smartfónoch, kde dodáva komponenty pre bezdrôtovú konektivitu a rádiové frekvencie.
Okrem polovodičového biznisu je druhým pilierom spoločnosti Broadcom podnikový softvér. Spoločnosť v posledných rokoch výrazne posilnila túto oblasť prostredníctvom významných akvizícií a v súčasnosti ponúka riešenia pre správu IT infraštruktúry, kybernetickú bezpečnosť, virtualizáciu a prevádzku dátových centier. Divízia softvéru je pre spoločnosť obzvlášť dôležitá, pretože generuje stabilnejšie a predvídateľnejšie výnosy s vyššími maržami ako tradičná výroba čipov.
Spoločnosť Broadcom zverejňuje svoje výsledky dnes po zatvorení trhu. V tomto štvrťroku trh očakáva, že tržby spoločnosti Broadcom medziročne vzrastú o 28,8 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti 24,7 % rastu zaznamenanému v rovnakom štvrťroku minulého roka. Pokiaľ ide o zisky, v predchádzajúcom štvrťroku bol dosiahnutý čistý zisk vo výške 8,52 mld. USD. Pre spoločnosť to bol veľmi silný štvrťrok vďaka výraznému zlepšeniu stavu zásob a výhľadu tržieb na nasledujúci štvrťrok, ktorý takisto prekonal odhady analytikov. Pre tento štvrťrok analytici očakávajú tržby vo výške 19,1 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 28 %. Konsenzuálny odhad zisku je 2,03 USD na akciu, čo predstavuje rast o 27 %.
Graf AVGO.US (D1)
Zdroj: xStation05
