Graf dňa: GBPUSD (17.09.2025)

Britská libra dnes oslabila voči doláru o 0,1 %, napriek tomu však zostáva najodolnejšou menou G10 tvárou v tvár oživeniu USD. CPI dosiahol očakávané hodnoty, ale stále sa nachádza na rekordne vysokej úrovni, čo obmedzuje flexibilitu Bank of England, zatiaľ čo pozornosť upriamená na Spojené kráľovstvo sa ešte viac posilňuje druhou tohtoročnou štátnou návštevou Donalda Trumpa.
Dnešná korekcia GBPUSD sa zastavila na úrovni 78,6 % Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho trendu. Táto podpora je relatívne slabá vzhľadom na pravdepodobný nárast volatility v súvislosti s rozhodnutím Fedu, ale udržanie sa nad 10-dňovým EMA (žltá) by malo pomôcť zachovať súčasný rastový trend. Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje GBPUSD?
- Inflácia v Spojenom kráľovstve sa v auguste udržala na úrovni 3,8 % r/r, čo je najvyššia hodnota od januára 2024. Cenové tlaky pretrvávajú napriek stále reštriktívnym úrokovým sadzbám (v súčasnosti 4 %), pomalému hospodárskemu rastu a zaostávajúcej produktivite práce. Avšak, hodnota CPI v súlade s očakávaniami v kombinácii s širším oživením USD prerušila dvojdňovú sériu nadpriemerných ziskov GBPUSD.
- Rastúce náklady na bývanie a nájomné zostávajú najväčšou záťažou pre britských spotrebiteľov (+6 %), pričom ceny potravín boli tiež v auguste na čele rastu cien (+5,1 % r/r). To bolo čiastočne kompenzované pomalším rastom cien dopravných služieb (hlavne leteniek) a hotelov a reštaurácií.
- Absencia prekvapení v CPI mierne ochladila optimistické nálady voči libre, ale rozdielna menová politika medzi Spojeným kráľovstvom a USA by mala naďalej podporovať túto menu. Trh očakáva, že Fed dnes zníži sadzby o 25 bázických bodov, zatiaľ čo Bank of England by mala zajtra sadzby ponechať nezmenené. Vzhľadom na tlaky na mzdy a najvyššiu infláciu v G10 vo Veľkej Británii nemá BoE na rozdiel od Fedu priestor na to, aby bola „holubičejšia, ako sa očakávalo“.
- Medzitým prebieha druhá tohtoročná návšteva Donalda Trumpa vo Veľkej Británii. Okrem slávnostných podujatí slúži táto cesta už aj ako platforma pre kľúčové rokovania o obchode a investíciách. Obidve strany sa dohodli na dohode o technologickej prosperite, v rámci ktorej americkí technologickí giganti (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) prisľúbili investovať približne 31 miliárd libier do britského sektora kvantových a umelých inteligencií.
