Salesforce vstupuje do hry v oblasti národnej bezpečnosti

Spoločnosť Salesforce, globálny líder v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, zaznamenala v posledných rokoch konzistentný a významný rast svojich finančných výsledkov. Tržby spoločnosti vzrástli z 26 miliárd USD v roku 2022 na takmer 38 miliárd USD v fiškálnom roku 2025, čo odzrkadľuje rozširovanie rozsahu jej činností a efektívnu expanziu na trhu. V rovnakom období EBITDA dynamicky vzrástla z približne 5 miliárd USD na viac ako 11 miliárd USD, čo svedčí o zlepšení prevádzkovej efektívnosti a lepšom riadení nákladov.
Prevádzková marža spoločnosti Salesforce vzrástla zo 7 % v roku 2022 na 18 % v roku 2025, zatiaľ čo čistá marža vzrástla zo 6 % na 15 %, čo svedčí o rastúcej ziskovosti spoločnosti. Toto zvýšenie marže je spôsobené predovšetkým rozšírením prevádzky, lepším využitím fixných nákladov, optimalizáciou prevádzkových nákladov prostredníctvom automatizácie a správy IT infraštruktúry, ako aj rastom cloudových služieb poskytovaných v rámci modelu SaaS na báze predplatného. Okrem toho k zlepšeniu marže prispieva aj väčší podiel ziskovejších segmentov, ako sú umelá inteligencia a riešenia pre verejný sektor, a efektívnejšia kontrola nákladov na predaj a marketing.
Pozornosť analytikov a investorov však nepútavajú len silné finančné základy. Spoločnosť Salesforce nedávno oznámila spustenie novej obchodnej jednotky s názvom Missionforce, ktorá sa venuje trhu národnej bezpečnosti a pokročilým riešeniam umelej inteligencie pre vládne agentúry a armádu USA. Cieľom tejto strategickej expanzie je nielen diverzifikácia zdrojov príjmov, ale aj priama konkurencia spoločnosti Palantir Technologies, ktorá je dlhodobo dominantným hráčom v oblasti vládnych technologických zmlúv.
Missionforce, na čele s Kendallom Collinsom (bývalým generálnym riaditeľom Salesforce Government Cloud), sa snaží implementovať integrované systémy umelej inteligencie na podporu logistiky, operačnej analýzy a riadenia personálu v rámci vojenských a spravodajských štruktúr. V praxi to znamená budovanie inteligentných platforiem, ktoré ponúkajú podporu pri rozhodovaní v reálnom čase pre analytikov a veliteľov, pričom zachovávajú najvyššie štandardy bezpečnosti údajov.
Vzhľadom na rastúci dopyt vládnych inštitúcií po pokrokových digitálnych technológiách a automatizácii vidí Salesforce obrovský potenciál vo verejnom sektore. Dôležité je, že vedúci predstavitelia spoločnosti otvorene priznali, že Salesforce sa priamo zameriava na vládne zákazky, ktoré tradične patrili do sféry pôsobnosti spoločnosti Palantir. Hodnotová ponuka Salesforce kombinuje výkonnú infraštruktúru cloud computingu, hlboké skúsenosti v oblasti CRM a čoraz pokročilejšie algoritmy umelej inteligencie, ktorých cieľom je konkurovať etablovaným analytickým riešeniam spoločnosti Palantir.
Napriek solídnym finančným základom však akcie Salesforce v roku 2025 výrazne zaostávali za širším americkým trhom. Od začiatku roka do polovice septembra akcie spoločnosti stratili približne 25 – 28 % svojej hodnoty, zatiaľ čo referenčný index S&P 500 získal približne 12 %. Táto divergencia vo výkone poukazuje na to, že akcie Salesforce zostávajú pod tlakom a jasne zaostávajú za trhom ako celkom.
Súčasná strategická zmena a expanzia do sektora národnej bezpečnosti môžu predstavovať zlomový bod. Salesforce nielen upevňuje svoju pozíciu v korporátnom priestore, ale otvára sa aj novým zdrojom príjmov s vysokým potenciálom. Trh s IT a AI zmluvami americkej vlády je jednou z najsľubnejších oblastí rastu na najbližšie desaťročie.
Z pohľadu investora rozhodnutie vstúpiť na tento trh v kombinácii so zlepšujúcimi sa prevádzkovými výsledkami vysiela jasný signál, že Salesforce sa snaží stať nielen technologickým hráčom, ale aj geostrategickým. Konkurencia s Palantirom sa len začína a Missionforce by sa mohol ukázať ako kľúčový nástroj v boji o multimiliardové kontrakty, ktoré budú formovať budúcnosť digitálnej bezpečnosti Ameriky.
