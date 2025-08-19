Apple plánuje domácu revolúciu: robot so Siri môže doraziť do roku 2027

Apple výrazne rozširuje svoje ambície v oblasti inteligentných domácností a umelej inteligencie. V centre pozornosti stojí úplne nová Siri – konverzačnejšia, kontextovo uvedomelejšia a schopná prirodzene interagovať s okolím. Základom tejto vízie je stolový robot s kódovým označením J595, ktorý pripomína lampu z rozprávok štúdia Pixar. Jeho uvedenie na trh sa očakáva okolo roku 2027, pričom robot bude schopný pohybu, sledovania používateľa a vizuálneho vyjadrovania emócií.
Rozširovanie AI ekosystému
Súčasťou stratégie je aj 6-palcový inteligentný displej, ktorý by mohol byť predstavený už v roku 2026. Displej bude centrálnym ovládacím bodom pre Siri, HomeKit a Apple Intelligence, s podporou viacerých používateľov, videohovorov a multimédií.
AI bezpečnostné riešenia pre domácnosti
Apple plánuje do roku 2026 uviesť vlastné bezpečnostné kamery a zvončeky s podporou umelej inteligencie, rozpoznávaním tvárí a hlasovým ovládaním. Tieto zariadenia budú navrhnuté s dôrazom na ochranu súkromia – v súlade s filozofiou Apple.
Prečo je to dôležité
Tieto nové zariadenia sú súčasťou širšej vízie, v ktorej Apple stavia svoju budúcnosť na AI technológiách pre domácnosť. V čase stagnácie predaja iPhonov sa spoločnosť snaží posilniť zákaznícku vernosť rozšírením Siri do bežného života – a zároveň sa diferencovať od konkurencie ako Amazon či Google.
Vývoj a perspektíva
Projekt stolového robota ukazuje, že Apple otvára dvere do sveta robotiky. Ukážky z prototypu zobrazujú „lampového“ robota, ktorý tancuje, komunikuje a napríklad oznamuje predpoveď počasia. Očakávaná cena okolo 1 000 dolárov z neho robí najpokročilejšiu verziu Siri v histórii.
Podľa analytika Ming-Chi Kua je projekt zatiaľ vo fáze konceptu a Apple testuje viaceré varianty – vrátane humanoidných robotov. Sériová výroba sa však neočakáva skôr ako v roku 2028.
