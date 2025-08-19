UEC klesá o 10 % pre šance na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou 📉 Akcie ťažiarov uránu padajú

Akcie ťažiarov uránu dnes prudko oslabujú, napriek tomu že futures na urán rastú na 73,5 USD za libru. Poklesy možno nepriamo spojiť s vyššou pravdepodobnosťou prímeria na Ukrajine a možným oteplením vzťahov medzi Washingtonom a Moskvou. Výsledkom je zníženie vnímaného „rizika“ širokých sankcií na ruský strategický jadrový sektor v USA.
- Sektor ťažby uránu v poslednom období rástol aj vďaka očakávaniam sankcií na ruský urán. Opačný scenár by znamenal, že aj keď domáci trh s uránom v USA bude pravdepodobne ďalej rásť, nebude bez konkurencie zo strany alternatívnych dodávateľov.
- Na sektor zároveň pôsobí vyberanie ziskov, ktoré tlačí akcie ťažiarov uránu nadol. Medzi najväčšími stratovými titulmi sú Cameco a Centrus Energy, zatiaľ čo Energy Fuels oslabuje o takmer 18 %. Akcie Uranium Energy Corp (UEC.US) strácajú viac ako 10 % a ustupujú z rekordných maxím.
UEC.US (D1 interval)
Zdroj: xStation5
