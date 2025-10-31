Apple po zverejnení výsledkov mierne posilnil 🗽Predaj v Číne zaostal za odhadmi

- Zisky spoločnosti Apple mierne prekonali očakávania
- Tržby v Číne aj v Amerike sklamali Wall Street
Akcie spoločnosti Apple takmer nereagovali na solídne finančné výsledky, keďže pozitívne signály boli vyvážené negatívnymi – najmä prudkým poklesom predaja v Číne, kde sa zdá, že vlastenecké nálady spotrebiteľov znižujú záujem o americké produkty v prospech domácich značiek. Predaj v Amerike tiež zaostal za očakávaniami. V počiatočnej reakcii akcie po uzatvorení burzy klesli, ale rýchlo sa zotavili a zaznamenali 1,5 % nárast. Na ročnej báze vzrástol zisk na akciu (EPS) a tržby spoločnosti Apple o 13 %, resp. 8 %; na kvartálnej báze vzrástli o 18 %, resp. 9 %.
Zisk na akciu (EPS): 1,85 USD oproti očakávaným 1,77 USD
Tržby: 102,47 mld. USD oproti očakávaným 102,19 mld. USD
- Tržby z predaja iPhone: 49,03 mld. USD (+6,1 % medziročne)
- Tržby z predaja produktov: 73,72 mld. USD oproti očakávaným 73,49 mld. USD
- Tržby z predaja služieb: 28,75 mld. USD oproti očakávaným 28,18 mld. USD
- Tržby z predaja Mac: 8,73 mld. USD oproti očakávaným 8,55 mld. USD
- Tržby z predaja iPad: 6,95 mld. USD oproti očakávaným 6,97 mld. USD
- Tržby z nositeľných zariadení, domácich zariadení a príslušenstva: 9,01 miliardy USD oproti očakávaným 8,64 miliardy USD
- Tržby v Amerike: 44,19 miliardy USD oproti očakávaným 44,45 miliardy USD
- Tržby v Číne: 14,49 miliardy USD oproti očakávaným 16,43 miliardy USD
- Celkové prevádzkové náklady: 15,91 miliardy USD oproti očakávaným 15,75 miliardy USD
Apple vyhlásil hotovostnú dividendu vo výške 0,26 USD na akciu. Tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 6 % v Amerike, 15 % v Európe, 12 % v Japonsku a 14 % v Ázii (okrem Číny). EBIT marža vzrástla o dvojciferné číslo, zatiaľ čo zisk na akciu sa medziročne takmer zdvojnásobil. Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook uviedol, že pokles tržieb v regióne Veľkej Číny bol spôsobený obmedzeniami dodávok a dodal, že nevie predpovedať, kedy sa situácia zlepší. Spoločnosť očakáva návrat k rastu v prvom štvrťroku v Číne, ktorý bude poháňaný predajom iPhone. Niekoľko modelov iPhone 17 má v súčasnosti obmedzené dodávky.
Spoločnosť predpokladá, že náklady súvisiace s clami dosiahnu v decembrovom štvrťroku 1,4 miliardy USD, a odhaduje hrubú maržu medzi 47 % a 48 %. Finančný riaditeľ spoločnosti uviedol, že Apple doteraz v septembrovom štvrťroku vynaložil 1,1 miliardy USD na clá. Spoločnosť výrazne zvyšuje svoje investície do umelej inteligencie (AI).
