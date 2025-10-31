Chevron prekonal odhady zisku vďaka rekordnej produkcii a akvizícii Hess

- Chevron prekonal odhady zisku s 1,85 USD na akciu, ťahaný rekordnou produkciou po spojení s Hess.
- Produkcia dosiahla 4,1 milióna boepd, čo predstavuje výrazný medziročný nárast.
- Rafinácia potiahla zisky nahor o 91 % vďaka lepším maržiam a nižším nákladom.
- Firma očakáva pokračujúci silný cash flow a úspory až 3 miliardy USD ročne, napriek slabším cenám ropy.
Chevron v treťom štvrťroku 2025 výrazne prekonal očakávania analytikov, keď ťažil z rekordnej produkcie ropy a plynu a zvýšených rafinérskych marží, pričom kľúčovým impulzom bola aj akvizícia spoločnosti Hess v hodnote 55 miliárd USD.
Upravený čistý zisk dosiahol 3,6 miliardy USD, teda 1,85 USD na akciu, oproti očakávaným 1,68 USD podľa konsenzu agentúry LSEG. Prevádzkový cash flow (bez pracovného kapitálu) medziročne vzrástol o 20 % na 9,9 miliardy USD, najmä vďaka rastu produkcie v Permian Basin a Mexickom zálive.
Po spojení s Hessem teraz Chevron ťaží aj z lukratívneho ložiska v Guyane, kde pôsobí spolu s Exxon Mobil. Celková produkcia novej zlúčenej spoločnosti dosiahla 4,1 milióna barelov denne, čo je rekord a nárast oproti 3,4 miliónom boepd v rovnakom období minulého roka.
Spoločnosť uviedla, že aj napriek poklesu cien ropy očakáva silnú tvorbu hotovosti vďaka väčšej kapitálovej efektivite a zameraniu na aktíva s vysokou maržou. Očakávané úspory nákladov vo výške 2–3 miliardy USD ročne by mali podporiť stabilný rast voľného cash flow.
Na dividendách bolo vyplatených 3,4 miliardy USD a Chevron zároveň uskutočnil spätný odkup akcií vo výške 2,6 miliardy USD. Kapitálové výdavky vzrástli medziročne na 4,4 miliardy USD, najmä kvôli integrácii majetku Hess.
Segment upstream (ťažba) vykázal zisk 3,3 miliardy USD, čo je síce pokles o 28 % kvôli nižším cenám ropy, avšak downstream (rafinácia) naopak posilnil, keď zisk vzrástol o 91 % na 1,1 miliardy USD, podporený vyššími rafinérskymi maržami a nižšími prevádzkovými nákladmi v USA.
Analytici z RBC Capital Markets výsledky hodnotia pozitívne – všetky hlavné segmenty aj regióny prekonali očakávania. Chevron navyše 12. novembra usporiada Deň investorov, kde plánuje aktualizovať svoje výhľady po dokončení akvizície Hess.
Graf CVX.US (D1)
Akcie Chevron dnes zaznamenali výrazný rast až na cenu 158,71 USD, čo predstavuje silný býčí impulz a prieraz nad technické priemery aj predchádzajúce obchodné pásmo. Cena akcií sa aktuálne nachádza nad EMA 50 (154,63 USD) aj SMA 100 (153,40 USD), čím dochádza k potvrdeniu pozitívneho trendu a obnove nákupnej sily investorov. Zároveň sme svedkami silnej zelenej sviečky, ktorá sprevádza prieraz nad krátkodobú konsolidačnú zónu. RSI (57,3) potvrdzuje rastúce momentum a je stále ďaleko od prekúpenej zóny (70), čo poskytuje priestor na pokračovanie rastu.
Tento technický vývoj naznačuje, že akcie majú potenciál pokračovať k rezistenčnej oblasti okolo 160–162 USD, čo sú predchádzajúce maximá zo augusta. V prípade korekcie by ako kľúčové podpory slúžili úrovne EMA 50 a SMA 100, teda približne 154–153 USD.
Zdroj: xStation5
