Exxon prekonal odhady zisku vďaka rekordnej ťažbe v Guyane a Permiane, napriek nižším cenám ropy

- Exxon prekonal odhady zisku s 1,88 USD/akciu vďaka rekordnej ťažbe v Guyane a Permiane.
- Voľný cash flow klesol o 44 % pre vyššie kapitálové výdavky.
- Spoločnosť zvýšila dividendu o 4 % a pokračuje v spätnom odkúpe akcií.
- Napriek silnej prevádzkovej výkonnosti akcie reagovali poklesom, trh zohľadnil vyššie náklady a neistotu na globálnom trhu s ropou.
Exxon Mobil v treťom štvrťroku prekvapil trh, keď prekonal očakávania Wall Street ohľadom zisku, a to predovšetkým vďaka rekordnej produkcii ropy a plynu v Guyane a Permian Basin. Tento rast výkonnosti pomohol kompenzovať dopad nižších cien ropy na celkové výsledky.
Spoločnosť dosiahla upravený čistý zisk 8,1 miliardy USD, teda 1,88 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali iba 1,82 USD. CEO Darren Woods uviedol, že ide o najvyšší zisk na akciu v porovnateľnom cenovom prostredí, čo podčiarkuje efektivitu spoločnosti aj pri menej priaznivých trhových podmienkach.
Napriek úspešnému štvrťroku sa voľný peňažný tok prepadol na 6,3 miliardy USD z 11,3 miliardy USD pred rokom, predovšetkým pre vyššie výdavky na rozšírenie ťažby v Permian Basin. Práve tam Exxon dosiahol rekordnú produkciu 1,7 milióna barelov ropného ekvivalentu denne, zatiaľ čo z Guyany objem presiahol 700 000 barelov denne.
Spoločnosť zároveň investovala aj do akcionárov – vyplatila 4,2 miliardy USD na dividendách a odkúpila akcie za ďalších 5,1 miliardy USD. Exxon tiež zvýšil štvrťročnú dividendu o 4 % na 1,03 USD na akciu a je na ceste splniť ročný cieľ spätného odkupu akcií vo výške 20 miliárd USD.
Na druhej strane trh reagoval vlažne – akcie spoločnosti v premarkete oslabili o 1,8 %, čo odráža zmiešané vnímanie výsledkov. Analytici upozorňujú na vysoké výdavky, vrátane 510 miliónov USD na reštrukturalizáciu, ktoré čiastočne tlmia pozitívny dojem z vyššieho zisku a dividend.
Zisk z upstream segmentu dosiahol 5,7 miliardy USD, zatiaľ čo rafinácia prispela 1,8 miliardy USD. Spoločnosť tiež oznámila, že jej kapitálové výdavky za rok 2025 budú pravdepodobne pod spodnou hranicou plánovaného rozpätia 27–29 miliárd USD, ak nepočítame akvizície.
Celkovo Exxon ukazuje, že aj v prostredí nižších cien ropy (Brent v priemere 68,17 USD/barel, medziročný pokles o 13 %) dokáže držať krok vďaka produktívnosti a silným prevádzkovým základom. Pozitívom je aj medziročný nárast priemernej ceny zemného plynu v USA o 38 %, ktorý čiastočne vyrovnal straty na ropnom trhu.
Graf XOM.US (D1)
Akcie Exxon Mobil sa aktuálne obchodujú na cene 114,23 USD a krátkodobo korigujú po predchádzajúcom rastovom impulze. Cena sa však stále drží nad oboma kĺzavými priemermi, čo udržiava pozitívny technický výhľad. EMA 50 (112,93 USD) a SMA 100 (111,65 USD) pôsobia ako kľúčové podporné úrovne, ktoré trh zatiaľ rešpektuje. RSI na úrovni 52,4 sa nachádza v strednom pásme, teda nevykazuje známky prekúpenia ani prepredanosti. Trh má priestor na pohyb oboma smermi.
