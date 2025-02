Apple posilňuje o 1 % po oznámení investičného plánu vo výške 500 miliárd USD v USA 📄🖋️

Apple Inc. (AAPL.US) dnes oznámil ambiciózny investičný plán vo výške 500 miliárd USD, ktorý je plne zameraný na Spojené štáty. Nie je tajomstvom, že tento krok bol navrhnutý tak, aby bol v súlade s protekcionistickou politikou novej americkej administratívy.

To je ešte zreteľnejšie pri pohľade na investičný harmonogram – plán sa realizuje počas nasledujúcich štyroch rokov, čo presne zodpovedá volebnému obdobiu súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Ide o najväčší záväzok Applu voči investíciám v USA v histórii. Hoci tento krok zapadá do stratégie spoločnosti na rozvoj AI a čipových technológií, stále pretrvávajú otázky o jeho finančnej realizovateľnosti a ziskovosti.

Kľúčové body:

🔹 Výroba a infraštruktúra – Apple postaví nové dátové centrum v Houstone v Texase, určené pre Apple Intelligence, a zároveň rozšíri existujúce dátové centrá v Severnej Karolíne, Iowe, Oregone, Arizone a Nevade.

🔹 Nové pracovné miesta – Investícia má vytvoriť 20 000 nových pracovných miest v USA, čo predstavuje 12 % nárast pracovnej sily Applu počas nasledujúcich piatich rokov.

🔹 Rozšírenie fondu pre pokročilú výrobu – Apple zdvojnásobí svoj americký Advanced Manufacturing Fund z 5 miliárd na 10 miliárd USD, aby podporil domácu výrobu čipov v arizonskom závode TSMC.

🔹 Investície do AI a výskumu – Významná časť investície bude smerovať do umelej inteligencie, technológií kremíkových čipov a výskumných centier v niekoľkých štátoch, so zameraním na strojové učenie a vývoj softvéru.

🔹 Nová výrobná akadémia – Apple plánuje vybudovať zariadenie v Detroite na výučbu AI riadenej výroby, čím posilní svoj priemyselný vplyv v USA.

Otázky okolo investície

Hoci ciele Applu pôsobia ambiciózne, realizovateľnosť tohto plánu je neistá. Spoločnosť zatiaľ poskytla len všeobecné informácie o oblastiach investícií, avšak podrobnosti o financovaní a ziskovosti chýbajú. V tejto chvíli sa zdá, že oznámenie má skôr politický než ekonomický podtext a vychádza v ústrety administratíve Donalda Trumpa.

Čísla vyvolávajú skepticizmus – dodávateľský reťazec Applu je stále prevažne v zahraničí, pričom iba 10 % sa nachádza v USA. Veľkoplošný presun výroby je teda nepravdepodobný. Okrem toho je suma 500 miliárd USD extrémne vysoká v porovnaní s investíciami Applu za posledné tri roky, ktoré dosiahli len 49 miliárd USD.

Reakcia trhu

Trh reaguje zmiešane. Akcie Applu (AAPL.US) vzrástli o 1,00 %, avšak vzhľadom na dnešný širší pokles technologického sektora je tento mierny rast pomerne pozitívny.

Zdroj: xStation 5