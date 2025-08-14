Indická BPCL nakúpi 10 miliónov barelov americkej ropy v rámci päťmesačného tendra

Štátna indická rafinérska spoločnosť Bharat Petroleum Corp (BPCL) uzavrela päťmesačný kontrakt s obchodníkom Glencore na dodávku 10 miliónov barelov ropy z USA, uviedli zdroje oboznámené s transakciou. Dodávky ropy budú prebiehať od novembra do marca po 2 milióny barelov mesačne, čo je dvojnásobok objemu z predchádzajúceho tendra BPCL.
India, tretí najväčší dovozca ropy na svete, týmto krokom posilňuje svoje energetické vzťahy s USA, a to v čase, keď obe krajiny pokračujú v rokovaniach o bilaterálnej obchodnej dohode. Vyšší dovoz má zároveň pomôcť znížiť obchodný prebytok Indie voči USA, ktorý minulý rok dosiahol 45,7 miliardy USD.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Obchod prichádza na pozadí rastúceho napätia medzi oboma štátmi. USA od 7. augusta uvalili 25 % clo na indický tovar a pohrozili podobnými opatreniami kvôli pokračujúcim nákupom ruskej ropy Indiou. Počas februárovej návštevy premiéra Naréndru Módího vo Washingtone sa India zaviazala zvýšiť nákupy amerických energetických surovín z 10 na 25 miliárd USD a obe krajiny si stanovili cieľ dosiahnuť 500 miliárd USD v obchode do roku 2030.
Indické rafinérie už v poslednom čase zvýšili nákupy ropy z USA vďaka priaznivým prepravným maržiam a plánujú tiež navýšiť dovoz LPG a LNG z USA od roku 2026, pričom vláda zvažuje zrušenie dovozného cla na tieto komodity.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa aktuálne obchoduje okolo 62,82 USD. Rast vrátil cenu ropy späť nad EMA 50 (62,71 USD), avšak stále zostáva pod SMA 100 (63,30 USD), čo naznačuje, že hlavný trend je zatiaľ medvedí. Momentum (102,05) aj CCI (156,2) potvrdzujú silný krátkodobý rastový impulz, pričom CCI sa rýchlo prehupol z prepredaných úrovní do prekúpenej zóny. Tento vývoj naznačuje, že na trhu môže prebiehať krátkodobé vyberanie ziskov po prudšom raste.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.