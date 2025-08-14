Dolár posilňuje po vyššom PPI 📈

🏛️ Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v septembri po zverejnení dát mierne klesla
Výrobná inflácia v USA nečakane prudko vzrástla (jadrový PPI: +3,7 % vs. odhad 2,9 %) po tom, čo minulý mesiac mierne údaje naznačovali obmedzený vplyv ciel Donalda Trumpa na ceny výrobných tovarov.
Najsilnejší tlak bol zaznamenaný v sektore potravín (zelenina: +39 %), vykurovacie oleje a destiláty (+15 %) a nafta (+12 %). Colné tlaky sa prejavili aj v cenách ocele a železného šrotu (+4,5 %) a elektroniky (+5 %).
Zdroj: XTB Research
Celkový vzorec individuálnych príspevkov poukazuje na rastúci cenový tlak v priemyselnom sektore, ktorého produkty sa postupne stávajú novým zdrojom inflácie v USA. Doteraz boli hlavným inflačným faktorom služby, no rastúce materiálové náklady a obavy o dodávateľské reťazce môžu po zavedení ciel čoskoro pretaviť vyššie ceny do širokej škály tovarov.
Podľa trhu so swapmi investori výrazne nezmenili svoje očakávania pre septembrové zasadnutie Fedu, a to napriek inflačnému prekvapeniu v PPI. Aktuálne sa pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov odhaduje na 94 %, v porovnaní s 98 % pred zverejnením dát.
Na menovom páre EUR/USD došlo na časovom rámci H1 ku krátkemu otestovaniu 200-periódového exponenciálneho kĺzavého priemeru (zlatá línia v grafe), ktorý môže z technického hľadiska slúžiť ako dôležitá podpora.
Počiatočný klesajúci impulz bol však relatívne rýchlo utlmený, čo naznačuje, že investori zatiaľ úplne nezmenili svoje očakávania ohľadom septembrového zníženia sadzieb zo strany Fedu – čo by predstavovalo holubičí signál pre americký dolár.
Zdroj: xStation5
