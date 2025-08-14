Eli Lilly & Company uzatvára dohodu so Superluminal Medicines až do výšky 1,3 miliardy USD na vývoj liekov proti obezite

Spoločnosť Eli Lilly & Company oznámila strategické partnerstvo s biotechnologickou firmou Superluminal Medicines v hodnote až 1,3 miliardy USD. Spolupráca sa zameriava na vývoj malomolekulových liekov proti obezite a kardiometabolickým ochoreniam. Tento krok posilňuje pozíciu Lilly v oblasti metabolického zdravia a zároveň ukazuje záujem o inovatívne platformy na objavovanie liekov.
Štruktúra dohody a strategické dôvody
Lilly získava exkluzívne práva na vývoj a komercializáciu liekov, ktoré vzniknú z výskumu Superluminal. Dohoda zahŕňa úvodné platby, výkonové milníky, kapitálovú investíciu a odvodené licenčné poplatky z budúcich predajov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Superluminal využíva pokročilé nástroje vrátane štrukturálnej biológie, strojového učenia a modelovania farmakokinetiky a toxicity na vývoj kandidátov zameraných na GPCR receptory. Výskumná sila tejto platformy sa dopĺňa s vývojovou expertízou Lilly.
Kontext a strategická relevancia
-
Zameranie na metabolizmus: Lilly už teraz ťaží z liekov ako Mounjaro a Zepbound.
-
Inovácia: Cielenie na GPCR receptory otvára dvere k riešeniam doteraz ťažko liečiteľných ochorení.
-
Rozšírenie portfólia: Partnerstvo dopĺňa portfólio Lilly a posilňuje jej postavenie v oblasti obezity a metabolických porúch.
Výhľad do budúcnosti
Spolupráca má potenciál urýchliť prechod od laboratórneho objavu k klinickým testom. Hoci časový rámec nebol zverejnený, štruktúra dohody naznačuje dôraz na dosahovanie krátkodobých i strednodobých cieľov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.