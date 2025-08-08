Apple rastie o 4 %, dominuje BigTech a posúva US100 na 24 700 bodov 📈

Akcie Apple (AAPL.US) dnes rastú o 4 %, čo z nich robí najvýkonnejší titul medzi hlavnými americkými indexmi. V poslednom období niekoľko analytických firiem zvýšilo svoje odporúčanie na akcie spoločnosti s odkazom na silné produktové katalyzátory – vrátane uvedenia iPhone Air, pripravovaného iPhone 20 budúci rok a nových produktov s AI funkciami. Najnovší upgrade prišiel od Melius Research, ktorá vidí potenciál rastu až na 260 USD za akciu tohto giganta z Cupertina.
- Napriek rally sa akcie Applu stále obchodujú o 15 % nižšie než predchádzajúce maximá blízko 260 USD. Najnovšie kvartálne výsledky ukázali 10 % medziročný rast tržieb – najsilnejší od decembra 2021. Predaje v Číne vzrástli o 4 % medziročne, čo trh prekvapilo a začalo to prispievať nielen k celkovému rastu, ale aj k zmene investorského sentimentu ohľadom vyhliadok Applu v regióne.
- Apple má predstaviť nové AI funkcie vo svojich produktoch, zatiaľ čo predaje iPhonov vzrástli vo štvrťroku o 13 % medziročne. Predaje Macov prekonali očakávania trhu o 10 %, keď dosiahli 8 miliárd USD. Spoločnosť sa navyše pravdepodobne vyhne clám z éry Donalda Trumpa vďaka záväzku investovať 600 miliárd USD do výroby v USA počas nasledujúcich štyroch rokov.
Čistý zisk aj tržby boli o viac než 5 % nad odhadmi Wall Street a zdá sa, že významná časť zákazníkov stále čaká na nákup produktov Applu, aby otestovala pripravované AI funkcie. Na jednej strane to predstavuje významnú príležitosť na zlepšenie marží a monetizáciu služieb s vysokou maržou. Na druhej strane, ak nové funkcie sklamú, Apple by mohol mať problém udržať si status rastovej akcie – najmä s P/E pomerom okolo 30.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Z historického hľadiska je valuácia Applu aktuálne blízko svojho dlhodobého priemeru, pričom spoločnosť má stále viac rastových katalyzátorov: zlepšenie predajov v Číne, silný dopyt po iPhonoch, nabitý produktový plán a AI inovácie.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Apple pokračuje vo svojej konzistentnej stratégii spätného odkupu akcií, čím postupne znižuje počet akcií v obehu.
Zdroj: Charlie Bilello, X
Dnešný rast akcií Apple pomáha posunúť index US100 na 24 700 bodov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.