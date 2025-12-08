Denné zhrnutie: Dolár posilňuje vďaka jastrabím očakávaniam ohľadom znižovania sadzieb, akcie sa prepadávajú do červených čísel (08.12.2025)

- Napriek stabilnému otvoreniu sa americké indexy prepadli do červených čísel pred zajtrajším začiatkom záverečného zasadnutia FOMC v tomto roku. Najväčšie straty zaznamenáva DJIA (US30: -0,6 %), keďže mnohé defenzívne tituly ostávajú pod tlakom pre relatívne solídny výkon technologického sektora. Nasdaq (US100) a S&P 500 (US500) oslabujú približne o 0,4 %.
- Americké ministerstvo obchodu čoskoro povolí export čipu Nvidia H200 do Číny, uviedol portál Semafor s odvolaním sa na osobu oboznámenú so situáciou (zdroj: Reuters). Akcie Nvidie rastú o približne 2,5 %.
- Podľa novej štúdie New York Fed očakávajú Američania rast nákladov na zdravotnú starostlivosť o približne 10,1 %, čo je najväčší nárast za posledné desaťročie. Stúpajúce náklady na kľúčové služby (čiastočne v dôsledku ukončenia federálnych dotácií) zaťažujú domácnosti aj napriek klesajúcej inflácii, čo môže v dlhšom horizonte oslabiť domácu spotrebu.
- Paramount Skydance predložila protinávrh na akvizíciu Warner Bros. Discovery za 108,4 miliardy USD, čím prekonala predchádzajúcu ponuku Netflixu vo výške 72 miliárd USD. Akcie WBD a Paramount posilnili o 3,5 % a 8 %, zatiaľ čo akcie Netflixu klesli o 4 %. Potrebu plne financovanej a zjednodušenej ponuky zdôraznili antitrustové obavy z potenciálneho spojenia Netflix–WBD, na ktoré upozornil aj prezident USA.
- Európske indexové futures ukončili obchodovanie v červenom. Najviac stratil UK100 (-0,3 %), nasledovaný španielskym SPA35 (-0,2 %). Nemecký DAX (DE40) a francúzsky CAC40 (FRA40) oslabili približne o 0,05 %.
- Dolárový index posilňuje o 0,1 %, napriek skorším stratám, podporený očakávaniami jastrabieho postoja Fedu po poslednom znížení sadzieb v roku 2025. Euro posilňuje vďaka lepšiemu výsledku indexu Sentix (-6,2 vs. -7). Najslabšími menami sú bezpečné prístavy – jen (USDJPY: +0,3 %) a frank (EURCHF: +0,3 %). EURUSD je stabilný na úrovni 1,164.
- Ropa Brent a WTI klesá o viac než 2 %, čím sa končí trojdňová rastová séria v dôsledku väčšej istoty ohľadom plánovaného zvýšenia ponuky zo strany OPEC+ a nízkych obáv zo sankcií voči Rusku.
- Zlato klesá o 0,3 % na 4 192 USD za uncu, zatiaľ čo striebro oslabuje o 0,6 % na 58 USD za uncu.
- Kryptomeny začínajú týždeň pozitívne. Bitcoin si pripisuje 0,75 % a vracia sa nad 90 000 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie o 2,8 % na 3 123 USD.
