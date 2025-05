Apple zvažuje zdražení iPhonů, chce se vyhnout přímému spojení s americkými cly

Podľa informácií denníka Wall Street Journal spoločnosť Apple zvažuje zdraženie novej jesenej série iPhonov, pričom sa snaží nepripisovať rast cien priamo americkým clám na dovoz z Číny. Hoci USA a Čína v pondelok oznámili dočasné zníženie vzájomných ciel, čínske dovozy vrátane elektroniky budú naďalej zaťažené 30 % clom.

Akcie Apple posílily v premarketu o 7 %, ťahané celkovým optimizmom na trhu po oznámení obchodného uvoľnenia medzi Washingtonom a Pekingom. Firma však zostáva jedným z najvýraznejšie postihnutých hráčov v rámci americko-čínskeho obchodného napätia, keďže väčšina jej zariadení sa montuje práve v Číne.

Apple už skôr uviedol, že clá zvýšia jeho náklady približne o 900 miliónov dolárov za druhý štvrťrok a že väčšinu iPhonov určených pre americký trh bude novoprodukovať v Indii. Analytici špekulovali o možnom zdražení už niekoľko mesiacov, pričom upozorňovali, že vyššie ceny môžu viesť k stratežnému podielu, najmä voči konkurencii ako Samsung, ktorý stavia na rýchle nasadenie AI technológií.

Podľa Rosenblatt Securities by základný model iPhone 16, pôvodne predávaný za 799 USD, mohol kvôli clám zdražieť až na 1 142 USD, čo by znamenalo nárast ceny o 43 %. Apple plánuje nové ceny sprevadiť dizajnovými zmenami a novými funkciami, vrátane ultratenkého vyhotovenia, ktoré by mohli pomôcť zdôvodniť nárast ceny pred spotrebiteľmi.

Zároveň sa ukazuje, že citlivosť firiem na politické prostredie rastie. Napríklad Amazon čelil ostrej kritike zo strany administratívy prezidenta Trumpa po tom, čo jeho dcérska značka Haul zvažovala zahrnutie ciel do cien produktov, čo bolo označené za politicky nepriateľský akt.

Apple sa tak ocitá v delikátnej pozícii medzi geopolitikou, tlakmi na náklady a očakávaniami spotrebiteľov a jeho stratégia v nasledujúcich mesiacoch môže zásadným spôsobom ovplyvniť trhové postavenie celej značky.

Chcete k článku pridať aj technickú analýzu vývoja akcií Apple?

Graf AAPL.US (D1)

Akcie spoločnosti Apple (AAPL.US) sa v súčasnosti obchodujú na úrovni 198,42 USD a pohybujú sa v rámci klesajúceho trendu, ktorý začal po neúspešnom pokuse prekonať rezistenciu nad 210 USD. Cena zostáva pod kĺzavými priemerkami EMA 50 (210,37 USD) a SMA 100 (225,64 USD), čo potvrdzuje pokračujúcu slabosť titulu z technického hľadiska.

Indikátor RSI je na hodnote 44, čo naznačuje slabú dynamiku bez známok prepredaja, ale aj bez náznaku obratu. MACD sa drží hlboko v zápornom teritóriu a rozdiel medzi signálnou a hlavnou krivkou zostáva výrazný, čo potvrdzuje pretrvávajúci tlak na strane predajcov.

V krátkodobom horizonte môže dôjsť k pokusu o stabilizáciu, avšak pre potvrdenie obratu bude dôležité, aby sa cena vrátila nad psychologickú hranicu 200 USD a zároveň prekonala EMA 50. Pokiaľ sa tak nestane, prevažuje riziko ďalšej korekcie, pričom najbližšia podpora sa nachádza v oblasti okolo 190 USD.

Celkovo graf odráža opatrnosť investorov, a to aj napriek nedávnym fundamentálnym správam o plánovanom zdražení iPhonov a snahe Applu diverzifikovať výrobu mimo Číny.

Zdroj: xStation5

