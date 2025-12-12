Denné zhrnutie: Koniec týždňa v červených číslach, technologická rally slabne

-
Piatková seansa bola nepriaznivá pre rizikové a technologické aktíva. Sklamanie z výsledkov Oracle a Broadcom otriaslo dôverou investorov. Kontrakty na US100 klesli približne o 2 %, zatiaľ čo poklesy na US500 a US2000 sú obmedzené na 1 %. Dow si vedie lepšie, jeho kontrakty klesajú o menej než 0,5 %.
Broadcom zverejnil výsledky, ktoré síce prekonali očakávania investorov v oblasti tržieb aj ziskov, no sklamal predajnými prognózami v sektore AI, čo spôsobilo výrazné znehodnotenie spoločnosti. Oracle oslabuje v dôsledku správ o meškaní výstavby dátových centier OpenAI a ako dôsledok nevýrazných tržieb.
Donald Trump podpísal zákon zakazujúci štátnu reguláciu AI. Administratíva prezidenta taktiež nahlas zvažuje zníženie regulácií a daní v odvetví konope a hazardu.
Člen FEDu Goolsbee vo svojom vystúpení nastavil nový tón pre decembrové hlasovanie. Vyhlásil, že „vidí viac znížení než zvyšok výboru“ a jeho hlas nebol „jestvábí“.
Slabé výsledky amerických firiem a zlé makroekonomické údaje z Veľkej Británie vytvárajú tlak aj na európske indexy. Francúzsky CAC40 klesá o 0,2 %, DAX o 0,3 %, FTSE100 o 0,5 %. Výnimkou je WIG20, ktorý rastie o približne 0,5 %.
Západná Európa priniesla zmiešané ekonomické dáta. CPI inflácia rastie v Španielsku, kým vo Francúzsku a Nemecku klesá. Britské HDP opäť klesá na mesačnej báze.
Incidenty s tankermi sa stupňujú. Po výbuchu tankera v Rumunsku pred niekoľkými týždňami a sérii útokov na tankery v Čiernom mori rastie napätie: USA násilne zadržali tanker pri pobreží Venezuely a Rusko zasiahlo turecký tanker pri pobreží Ukrajiny.
Na trhu s priemyselnými kovmi dochádza ku korekcii. Meď a zinok klesajú o viac než 2 %, hliník stráca takmer 1 %, mierne rastie nikel.
Zmiešaná nálada na trhu drahých kovov. Platina výrazne rastie – cez 2 %, zlato si drží cenu, striebro výrazne klesá – o 3 %.
Na menovom trhu oslabuje libra. Slabé ekonomické dáta vytvárajú tlak na BoE, aby znižovala sadzby, aj napriek pretrvávajúcej inflácii. Oslabuje aj jen. Lídrom poklesu je však forint, ktorý stráca viac ako 0,5 % voči euru aj doláru.
Negatívny sentiment v technologickom sektore sa prenáša aj na kryptomeny. Väčšina tokenov stráca. Bitcoin klesá o 2 %, drží sa na hranici 90-tisíc dolárov. Ethereum je na tom horšie – stráca cez 4 % a zastavuje sa na 3090 dolároch.
