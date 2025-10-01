ArcelorMittal posilňuje o 5 % vďaka možnej ponuke na prevzatie juhoafrického podniku 📈

Akcie ArcelorMittal (MT.NL) dnes rastú o viac ako 5 % a dosahujú najvyššiu úroveň od roku 2022, na základe správ, že štátna agentúra Industrial Development Corp. (IDC) v Južnej Afrike zvažuje prevzatie operácií ArcelorMittal South Africa v hodnote 8,5 miliardy randov (491 miliónov USD) po dvoch rokoch rokovaní.
- ArcelorMittal zostáva najväčším výrobcom ocele na svete, s prevádzkami v 18 krajinách a predajom vo viac než 160 štátoch. IDC je štátna finančná inštitúcia s cieľom podporiť priemyselnú obnovu v Južnej Afrike.
- Ak transakciu schvália regulátori, IDC plánuje zapojiť medzinárodných oceliarskych partnerov, medzi ktorými sa spomína napríklad Networth Investments.
- V roku 2023 spoločnosť ArcelorMittal SA varovala pred zatvorením závodov v Newcastle a Vereeniging – kľúčových dodávateľov pre automobilový a ťažobný priemysel, ktorí zamestnávajú 3 500 pracovníkov a 100 000 dodávateľov.
- Vysoké ceny energií, slabé železničné spojenie a lacný dovoz tlačili AMSA k uzavretiu prevádzok. IDC vidí akvizíciu ako možnosť stabilizácie a reštartu prevádzky.
- IDC je pripravená splatiť úvery ArcelorMittalu a poskytnúť nový kapitál. O spoločné podniky a spolufinancovanie už prejavili záujem viacerí investori.
Arcelor Mittal (MT.NL, D1 interval)
Zdroj: xStation5
