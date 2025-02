Argentínsky prezident Javier Milei čelil rastúcej kontrole po pokuse bagatelizovať jeho zapojenie do krypto-kontroverzie, čo malo za následok ďalší odpor. Libertariánsky vodca obhajoval svoju úlohu pri propagácii memecoinu, ktorý sa neskôr zrútil, ale jeho televízne poznámky boli zatienené neupraveným segmentom, ktorý sa objavil online, zintenzívnil dopad a ovplyvnil argentínske trhy.

Milei sa k tejto kontroverzii vyjadril v televíznom rozhovore v pondelok večer a vysvetlil, že pred nástupom do funkcie konal v dobrej viere ako súkromný občan. Trval na tom, že jeho zámerom bolo skôr zvýšiť povedomie ako podporiť podnik, ktorý tvrdil, že podporuje argentínske podniky. Jeho poznámky však boli rýchlo zatienené, keď sa na YouTube objavila nezverejnená časť rozhovoru a potom bola zmazaná. V uniknutom klipe Milei navrhol, že sa o prípadných právnych opatreniach poradí s ministrom spravodlivosti, čo si vyžiadalo šepkanú intervenciu od jeho hlavného poradcu Santiaga Caputa.

Anketár, Jonatan Viale z Todo Noticias, uznal citlivosť situácie a vyjadril obavy z možných právnych následkov. Segment tiež odhalil, že otázky Viale boli vopred schválené Mileiho vnútorným kruhom, vrátane jeho sestry Kariny Milei, prezidentského hovorcu Manuela Adorniho a Caputa, čím sa posilnilo vnímanie prísne kontrolovanej mediálnej stratégie.

Po úniku informácií zaznamenali argentínske aktíva volatilitu, pričom štátne dlhopisy patrili k najhorším na rozvíjajúcich sa trhoch. Akcie veľkých argentínskych spoločností, vrátane YPF SA a Grupo Supervielle SA, otvorili nižšie, kým sa zotavili zo strát. Analytici naznačili, že reakcia trhu odráža skôr opatrný sentiment než dlhodobý posun, ktorý závisí od schopnosti Milei efektívne zvládnuť dopad.

Adorni sa neskôr pokúsil incident objasniť a uviedol, že Caputo zasiahol z opatrnosti, aby zabránil možným nesprávnym interpretáciám. Zdôraznil, že administratíva Milei nediktuje podmienky pohovoru, pričom prerušenie označila za prehnanú reakciu zo strany Caputa. Minister hospodárstva Luis Caputo tiež bagatelizoval obavy trhu a tvrdil, že žiadni medzinárodní investori mu tento problém nenastolili.

Medzitým sa sporu chopili predstavitelia opozície, ktorí podali vyše 100 žalôb a vyzvali na vyšetrovanie impeachmentu. Napriek rastúcim politickým turbulenciám je Milei stále pripravený cestovať do Washingtonu, aby sa zúčastnil Konferencie o konzervatívnej politickej akcii, kde by sa mal stretnúť s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom.

