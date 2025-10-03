Armádna platforma NGC2 od Palantiru a Andurilu čelí tvrdej kritike: „Zásadné bezpečnostné nedostatky“

- Armáda varuje pred zásadnými bezpečnostnými slabinami komunikačnej platformy NGC2 od Palantiru a Andurilu.
- Systém nezabezpečuje riadenie prístupových práv ani nezaznamenáva činnosť používateľov.
- Niektoré aplikácie obsahujú desiatky až stovky neoverených bezpečnostných chýb.
- Napriek vážnej kritike pokračujú testy a vývoj s cieľom systém vylepšiť.
- Armáda varuje pred zásadnými bezpečnostnými slabinami komunikačnej platformy NGC2 od Palantiru a Andurilu.
- Systém nezabezpečuje riadenie prístupových práv ani nezaznamenáva činnosť používateľov.
- Niektoré aplikácie obsahujú desiatky až stovky neoverených bezpečnostných chýb.
- Napriek vážnej kritike pokračujú testy a vývoj s cieľom systém vylepšiť.
Americká armáda varuje pred zásadnými chybami v kybernetickom zabezpečení platformy NGC2, na ktorej vývoji sa podieľajú technologické firmy Anduril a Palantir. Interná správa armády zo septembra upozorňuje, že systém, ktorý má v reálnom čase prepájať vojakov, senzory, vozidlá a veliteľské centrá, predstavuje pri nasadení „veľmi vysoké riziko“.
Správu podpísala Gabrielle Chiulli, hlavná technologická úradníčka armády. Upozornila, že systém nedokáže kontrolovať prístup používateľov, nevytvára záznamy o aktivite a nie je schopný overiť bezpečnosť samotného softvéru. Inými slovami – nie je jasné, kto čo vidí, čo robí a či do systému neprenikol nepriateľ.
Platforma NGC2 vzniká v rámci kontraktu v hodnote 100 miliónov USD s cieľom modernizovať komunikačnú sieť armády. Na projekte okrem Palantiru a Andurilu spolupracuje aj Microsoft a niekoľko menších dodávateľov. Firmy na správu nereagovali, no hovorca armády Leonel Garciga uviedol, že ide o súčasť procesu identifikácie a zmierňovania zraniteľností, nie o konečný verdikt.
Správa však poukazuje na konkrétne a znepokojujúce problémy:
-
Používatelia majú prístup ku všetkým dátam a aplikáciám bez ohľadu na stupeň utajenia či operačnú potrebu.
-
Neexistuje auditný systém, ktorý by zaznamenával, kto čo v systéme robí.
-
Platforma umožňuje prevádzku aplikácií tretích strán, ktoré neprešli bezpečnostným posúdením – jedna z nich obsahuje 25 závažných zraniteľností v kóde, iné vyše 200 neoverených problémov.
Ironické je, že systém bol už v marci testovaný pri delostreleckom cvičení vo Fort Carson, kde podľa Andurilu ukázal vyššiu spoľahlivosť než staršie systémy. Technologický pokrok však zjavne nestačí, ak je spojený s bezpečnostnými rizikami.
Graf PLTR.US (D1)
Akcie Palantir Technologies sa aktuálne obchodujú na úrovni 187,11 USD. Cena sa stabilne drží nad kľúčovými kĺzavými priemermi – EMA 50 na 166,44 USD a SMA 100 na 152,04 USD. Táto technická konštelácia potvrdzuje silnú podporu kupujúcich. RSI sa nachádza na 64,9 bodoch, teda tesne pod hranicou prekupenej zóny. To naznačuje, že rastucí potenciál stále existuje, no s mierne zvýšeným rizikom krátkodobej konsolidácie alebo korekcie.
Z dlhodobého hľadiska zostáva Palantir v jasne rastúcom kanáli. Ďalší rastový cieľ sa môže nachádzať v zóne 190–195 USD, zatiaľ čo úrovne okolo EMA 50 môžu v prípade poklesu poslúžiť ako prvý kľúčový support.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: US100 rastie takmer o 1 % 📈 Kryptomeny a drahé kovy posilňujú
AstraZeneca podpísala dohodu s Algen Biotechnologies v hodnote až 555 miliónov USD
Comerica zaznamenala rast akcií po oznámení o akvizícii zo strany Fifth Third v hodnote 10,9 miliardy USD
Akcia mesiaca: Vyhrá Meta preteky v oblasti umelej inteligencie?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.