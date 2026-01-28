ASML plánuje zrušiť 1 700 pracovných miest

- ASML prepustí 1 700 zamestnancov, najmä v Holandsku a USA, s cieľom zjednodušiť interné štruktúry a zvýšiť flexibilitu.
- Napriek prepúšťaniu spoločnosť očakáva ďalší rast tržieb v roku 2026, čo odráža silný dopyt po polovodičových technológiách.
- Akcie ASML vyskočili na historické maximum 1 309 EUR vďaka silnému výhľadu.
Spoločnosť ASML Holding NV, holandský výrobca špičkového polovodičového vybavenia, oznámila plán prepustiť 1 700 zamestnancov, čo predstavuje približne 4 % globálnej pracovnej sily. Redukcia sa bude týkať najmä technologického a IT oddelenia, predovšetkým na vedúcich pozíciách v Holandsku a USA.
Oznámenie prichádza v deň, keď firma zverejnila 13. rok po sebe s rastom tržieb a zároveň rekordný objem nových objednávok za Q4. Akcie ASML vyskočili až o 7,5 % na historické maximum 1 309 EUR na burze v Amsterdame.
Cieľom reštrukturalizácie je zjednodušiť organizačnú štruktúru, ktorú vedenie označilo za príliš komplexnú a neefektívnu. Finančný riaditeľ Roger Dassen uviedol, že zamestnanci trávia príliš veľa času koordináciou, pričom cieľom zmien je, aby sa „inžinieri mohli opäť plne venovať inžinierstvu“.
Napriek prepúšťaniu spoločnosť plánuje vytvárať nové pracovné miesta v oblastiach výroby, zákazníckej podpory a predaja. V rámci expanzie pripravuje druhý kampus v Eindhovene s kapacitou až 20 000 zamestnancov, pričom prvá fáza bude dokončená do roku 2028.
ASML profituje z masívnych investícií do AI infraštruktúry, čo zvyšuje dopyt po jej litografických strojoch, nevyhnutných pre výrobu najmodernejších čipov. Spoločnosť potvrdila, že aj v roku 2026 očakáva rast tržieb, keďže zákazníci pokračujú v rozširovaní výrobných kapacít pre potreby umelá inteligencia.
ASML.NL (D1)
Akcie ASML sa aktuálne obchodujú na historickom maxime 1 280,80 EUR po prudkom a rýchlom raste. Cena sa výrazne odrazila od úrovne 1 000 EUR a pokračuje v jasnom býčom trende bez výraznejších korekcií. EMA 50 (1 021,35 EUR) a SMA 100 (916,00 EUR) sa nachádzajú hlboko pod aktuálnou cenou, čo potvrdzuje silný dlhodobý rastový trend. RSI na úrovni 77,1 sa nachádza v prekúpenom pásme, čo naznačuje možnosť krátkodobej korekcie alebo konsolidácie. Po tak rýchlom raste je výber ziskov krátkodobo pravdepodobný.
Zdroj: xStation5
