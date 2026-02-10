AstraZeneca sa zameriava na onkológiu

- AstraZeneca očakáva v roku 2026 rast tržieb a ziskov, ktorý bude poháňaný hlavne onkológiou.
- AstraZeneca očakáva v roku 2026 rast tržieb a ziskov, ktorý bude poháňaný hlavne onkológiou.
- Cieľom je dosiahnuť do roku 2030 ročné tržby vo výške 80 miliárd USD.
- Onkologické lieky rastú dvojciferným tempom, zatiaľ čo segment kardiovaskulárnych liekov slabne.
- Masívne investície v USA a Číne posilňujú dlhodobý rastový potenciál.
Farmaceutický gigant AstraZeneca oznámil pozitívny výhľad na rok 2026, kedy očakáva ďalší rast tržieb a ziskov. Spoločnosť ťaží predovšetkým z silného dopytu po onkologických liekoch a rozširujúcom sa portfóliu nových produktov, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú investície v USA a Číne – dvoch najväčších trhoch spoločnosti.
Výhľad je v súlade s dlhodobou stratégiou generálneho riaditeľa Pascala Soriota, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2030 ročný predaj vo výške 80 miliárd USD. Napriek neistote v oblasti obchodnej a zdravotnej politiky USA spoločnosť AstraZeneca pokračuje v expanzii, vrátane investície vo výške 50 miliárd USD do výroby v USA, kótovania na newyorskej burze a novej investície vo výške 15 miliárd USD v Číne.
Pre rok 2026 spoločnosť očakáva, že celkový predaj porastie stredným až vysokým jednociferným tempom (pri konštantných výmenných kurzoch), zatiaľ čo základné zisky by mali rásť nízkym dvojciferným tempom. V roku 2025 sa tržby zvýšili o 8 % a zisk o 11 %, čím sa splnili vlastné prognózy spoločnosti.
V štvrtom štvrťroku základný zisk dosiahol 2,12 libry na akciu a tržby dosiahli 15,50 miliardy libier, čo je v súlade s konsenzom analytikov. Významným motorom boli onkologické lieky, ktorých tržby medziročne vzrástli o 20 % na 7,03 miliardy libier. Naopak, segment kardiovaskulárnych liekov zaznamenal pokles o 6 %, hlavne v dôsledku rastúcej konkurencie zo strany generických liekov.
Celkovo AstraZeneca potvrdzuje, že jej silné portfólio produktov a masívne investície poskytujú pevný základ pre ďalší rast, aj keď niektoré tradičné segmenty čelia tlaku.
Graf AZN.UK (D1)
Akcie spoločnosti AstraZeneca sa v súčasnosti obchodujú za približne 140,3 GBP a sú blízko významnej rezistencie v rozmedzí 140 – 142 GBP, kde sa cena v minulosti opakovane zastavila. Cena akcií zostáva nad kĺzavými priemerkami EMA 50 (približne 136,7 GBP) a SMA 100 (približne 132,2 GBP), čo potvrdzuje pokračujúci strednodobý rastový trend. Pohyb ceny v posledných týždňoch bol skôr konsolidáciou po predchádzajúcom raste. RSI na úrovni 54,6 je v neutrálnom teritóriu, čo naznačuje vyvážený pomer medzi kupujúcimi a predávajúcimi a absenciu extrémnych podmienok prekúpenosti. Z hľadiska kľúčových úrovní bude dôležité sledovať, či dôjde k prekonaniu úrovne 141,5 – 142 GBP, čo by otvorilo priestor pre pokračovanie rastu. Naopak, ak bude odpor odmietnutý, možno očakávať návrat k podpore okolo úrovne 136 – 137 GBP, kde sa nachádza EMA 50 a kde by kupujúci mohli opäť ožiť.
Zdroj: xStation5
