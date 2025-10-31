Atlassian prekonal prognózy tržieb a ziskov v 1. štvrťroku 2026

- Spoločnosť Atlassian zaznamenala v prvom štvrťroku 2026 nárast tržieb o 21 percent, ktorý bol spôsobený silnou expanziou cloudu a rastúcim využívaním umelej inteligencie.
- Spoločnosť Atlassian zaznamenala v prvom štvrťroku 2026 nárast tržieb o 21 percent, ktorý bol spôsobený silnou expanziou cloudu a rastúcim využívaním umelej inteligencie.
Spoločnosť Atlassian oznámila výsledky za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2026, ktoré prekonali očakávania analytikov v oblasti tržieb aj ziskov. Tržby spoločnosti dosiahli 1,43 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 21 % a prekonalo prognózu 1,40 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 1,04 USD, čo je výrazne nad konsenzom 0,84 USD. Najsilnejší rast zaznamenal segment cloudových služieb, ktorý generoval tržby vo výške 998 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 26 % a približne 70 % celkových tržieb. Rovnako pôsobivé bolo aj prijatie nástrojov umelej inteligencie spoločnosti, pričom počet aktívnych používateľov za mesiac dosiahol 3,5 milióna, čo predstavuje medzištvrťročný nárast o 50 %, čím sa spoločnosť Atlassian čoraz viac profiluje ako strategická platforma umelej inteligencie pre podnikových zákazníkov.
Kľúčové finančné údaje:
- Celkové tržby: 1,43 miliardy USD (+21 percent medziročne)
-
- Upravený zisk na akciu (EPS non-GAAP): 1,04 USD (konsenzus 0,84 USD)
-
- Tržby z cloudu: 998 miliónov USD (+26 percent medziročne)
-
- Prevádzkový zisk non-GAAP: 322,7 milióna USD
-
- Prevádzkový zisk GAAP: strata 96,3 milióna USD (vrátane 55,7 milióna USD na reštrukturalizačné náklady)
-
- Odhad tržieb na 2. štvrťrok fiškálneho roka 2026: 1,535 – 1,543 miliardy USD (predpoveď analytikov 1,51 miliardy USD)
Spoločnosť dosiahla významný prevádzkový obrat, keď sa z prevádzkovej straty 32 miliónov USD v rovnakom štvrťroku minulého roka dostala na prevádzkový zisk podľa non-GAAP vo výške 322,7 milióna USD. Výsledky podľa GAAP stále vykazovali prevádzkovú stratu 96,3 milióna USD, najmä kvôli reštrukturalizačným nákladom vo výške 55,7 milióna USD. Vedenie spoločnosti predpokladá, že tržby za druhý štvrťrok fiškálneho roka 2026 dosiahnu 1,535 až 1,543 miliardy USD, čo prekračuje očakávania trhu vo výške 1,51 miliardy USD, a oznámilo nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 2,5 miliardy USD, čím nadviazalo na predchádzajúce povolenie v hodnote 1,5 miliardy USD. Je pozoruhodné, že generálny riaditeľ pred zverejnením výsledkov predal akcie v hodnote 1,25 milióna USD v rámci vopred dohodnutého plánu 10b5-1, čo môže vyvolať otázky, ale nemení to dlhodobý výhľad spoločnosti.
Reakcia trhu bola pozitívna, akcie po zverejnení výsledkov vzrástli takmer o 8 %, čo odzrkadľuje dôveru investorov v cloudovú stratégiu spoločnosti Atlassian a rast umelej inteligencie. Pre retailových investorov je dôležité sledovať stabilitu príjmov z cloudu, pokračujúce zavádzanie nástrojov umelej inteligencie a vplyv programu spätného odkúpenia akcií na cenu akcií. Kľúčové riziká zahŕňajú pretrvávajúce prevádzkové straty podľa GAAP, potenciálnu volatilitu ceny akcií v dôsledku predaja akcií generálnym riaditeľom a silnú závislosť od príjmov z cloudu a umelej inteligencie, ktoré by mohli byť ovplyvnené pomalšou migráciou podnikov alebo regulačnými zmenami v oblasti umelej inteligencie.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Nálada na Wall Street napriek zníženiu sadzieb Fedu a uzavretej dohode s Čínou 🗽Americký dolár posilňuje
US100 stráca 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje pre obavy z výdavkov na AI a vyjadrenia Deutsche Bank
Bostic a Hammack z Fedu komentujú menovú politiku USA 🔍Rozdelený Fed?
AbbVie blízko mesačného minima po zverejnení výsledkov 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.