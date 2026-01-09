Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete

-
Alphabet predbehol Apple a stal sa druhou najhodnotnejšou spoločnosťou na svete.
-
Rast hodnoty je poháňaný silným zapojením do umelej inteligencie.
-
Najcennejšou spoločnosťou zostáva Nvidia.
-
Trh oceňuje firmy s hlbokou AI integráciou.
-
Alphabet predbehol Apple a stal sa druhou najhodnotnejšou spoločnosťou na svete.
-
Rast hodnoty je poháňaný silným zapojením do umelej inteligencie.
-
Najcennejšou spoločnosťou zostáva Nvidia.
-
Trh oceňuje firmy s hlbokou AI integráciou.
Spoločnosť Alphabet Inc., materská firma Google, prekonala Apple Inc. v trhovej kapitalizácii, čím sa stala druhou najcennejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Ide o prvý takýto prípad od roku 2019, keď Alphabet dosiahol približne 3,9 bilióna USD, mierne viac než Apple s hodnotou okolo 3,85 bilióna USD. Najcennejšou zostáva Nvidia s kapitalizáciou presahujúcou 4 bilióny USD.
AI ako hnací motor rastu
Trhový rast Alphabetu je úzko spätý s jeho aktivitou v oblasti umelej inteligencie, vrátane vlastných AI modelov a infraštruktúry. Investorov zaujala schopnosť firmy monetizovať AI technológie v rôznych segmentoch, ako je vyhľadávanie, cloud či digitálna reklama. Tento posun vnímajú analytici ako významný trend v technologickom sektore.
Apple zostáva silným hráčom v oblasti hardvéru a služieb, ale jeho trhová hodnota nedosahovala tempo růstu Alphabetu, ktorý sa medzi technologickými akciami zaradil medzi najvýkonnejšie v uplynulom období.
Význam pre trh
Presun Apple na tretie miesto za Alphabet a Nvidia ukazuje, že trh stále viac oceňuje technologické spoločnosti s dlhodobým rastovým potenciálom v oblasti AI a cloudových riešení. Vývoj na trhu odráža nové priority investorov a strategické posuny v sektore.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie: Konflikt s Fedom Wall Street nezastavil 📈
Nvidia v laboratóriách: AI poháňa vývoj nových liekov
Strategický krok Applu v oblasti AI: Gemini poháňa Siri 📈
Strategy investovala 1,2 miliardy USD do bitcoinu, najviac od polovice roka 2025
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.