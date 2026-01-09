OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie

-
OneStream bude odkúpený firmou Hg za 6,4 miliardy USD a stane sa opäť súkromnou firmou.
-
Akcionári dostanú 24 USD za akciu s 31 % prémiou.
-
Cieľom je urýchliť rozvoj umelej inteligencie mimo verejného trhu.
-
Do nového vlastníckeho rámca vstúpia aj General Atlantic a Tidemark.
-
Spoločnosť OneStream, ktorá poskytuje softvér na riadenie podnikových financií, bude prevzatá investičnou skupinou Hg v transakcii v hodnote približne 6,4 miliardy USD. Obchod prebehne formou hotovostnej platby a firma sa tak po menej než dvoch rokoch od svojho vstupu na burzu vráti do súkromného vlastníctva.
Akcionári dostanú 24 USD za akciu, čo predstavuje približne 31 % prémiu oproti predošlej cene akcií. Očakáva sa, že transakcia bude ukončená v prvej polovici roka 2026 po schválení regulačnými orgánmi.
Rýchlejší rozvoj vďaka umelej inteligencii
OneStream prevádzkuje platformu, ktorá integruje finančné procesy ako konsolidácia, uzávierka, reporting, plánovanie a prognózovanie. Umelá inteligencia sa stala kľúčovým prvkom stratégie firmy. CEO Tom Shea zdôraznil, že vďaka návratu do súkromného vlastníctva bude spoločnosť schopná rýchlejšie inovovať bez obmedzení verejného trhu.
Privatizácia tak má posilniť schopnosť spoločnosti napredovať v oblasti AI a plniť dlhodobé strategické ciele.
Nová štruktúra investorov
Hlavným akcionárom sa stane firma Hg, pričom menšinoví investori budú General Atlantic a Tidemark. Tento investičný rámec má pomôcť OneStreamu využiť rastúci dopyt po AI riešeniach vo finančnom riadení v globálnych firmách.
Spoločnosť má v súčasnosti viac ako 1 700 zákazníkov po celom svete vrátane mnohých firiem zo zoznamu Fortune 500.
Trhová reakcia a širší kontext
Po oznámení akvizície zaznamenali akcie OneStream výrazný nárast o viac ako 28 %, čo odráža silnú dôveru investorov v túto transakciu. Tento prípad zároveň podčiarkuje rastúci záujem private equity firiem o technologické platformy zamerané na finančné riadenie a AI.
Zdroj: xStation5
