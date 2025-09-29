AUDUSD +0,4 % pred RBA 📈 🇦🇺

Jastrabí obrat na obzore❓🦅
Zajtra o 06:30 SEČ oznámi austrálska centrálna banka (RBA) svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách. Nedávne inflačné dáta prakticky vylúčili ďalšie uvoľňovanie menovej politiky v Austrálii po opatrnom augustovom znížení o 25 bázických bodov, zatiaľ čo celkové zlepšenie ekonomických podmienok odníma argumenty pre ďalšie znižovanie sadzieb.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
AUDUSD je od apríla v jasnom uptrende, ťahaný najmä oslabovaním amerického dolára (inverzný USDIDX na modrej línii). Po výrazných výkyvoch v septembri pár od začiatku mesiaca získal len 0,5 %. Napriek tomu by jastrabí postoj RBA v kombinácii s agresívne naceneným uvoľňovaním v USA mal pomôcť trend v nasledujúcich mesiacoch udržať. Zdroj: xStation5
Čo očakávať od zajtrajšieho rozhodnutia RBA?
Podľa konsenzu agentúry Bloomberg by mala RBA ponechať sadzby bezo zmeny na úrovni 3,60 %. Augustové tretie a zároveň posledné zníženie o 25 bázických bodov bolo preventívne a malo ochrániť austrálsku ekonomiku pred možným spomalením spôsobeným clami Donalda Trumpa.
Ekonomická aktivita v 3. štvrťroku sa však ukázala silnejšia než obchodné neistoty, ktoré ju mohli oslabiť. Spotrebiteľské výdavky sú v jasnom uptrende (jún priniesol najväčší medziročný rast od novembra 2023, na úrovni 5,1 %) a HDP prekvapil pozitívne (1,8 % vs. konsenzus 1,6 %).
Spotrebiteľské výdavky v Austrálii pokračujú v rastovom trende. Zdroj: Australian Bureau of Statistics
Inflácia opäť rastie, trh práce ostáva stabilný
Šanca na ďalšie zníženie sadzieb bola vylúčená po zverejnení najnovších údajov o inflácii. Austrálsky CPI vzrástol v auguste medziročne o 3,0 % oproti 2,8 % v júli, mierne nad očakávania. Nárast bol čiastočne spôsobený base efektmi, ale zároveň poukázal na pretrvávajúci tlak, najmä v službách, ako sú reštaurácie, jedlo so sebou či audiovizuálne služby. Výrazne vzrástli aj náklady na bývanie a nájmy, čo môže v 4. štvrťroku zvýšiť tlak na mzdy.
Trhy po zverejnení vyššej inflácie prudko znížili očakávania poklesu sadzieb, pričom hlavné banky a finančné inštitúcie stiahli prognózy novembrového zníženia. Názory na november zostávajú rozdelené, čo sa odráža v trhovo implikovaných swpoch s pravdepodobnosťou okolo 50 % pre ďalšiu redukciu. Niektoré inštitúcie očakávajú ponechanie sadzieb bezo zmeny až do konca roka.
Trh práce zostáva napätý, ale stabilný, čo pri zreteľných cenových tlakoch oslabuje argumenty pre ďalšie uvoľňovanie. Austrálska zamestnanosť striedavo prekvapuje pozitívne aj negatívne (nedávno pokles o 5 tisíc pracovných miest, predtým nárast o 26,5 tisíca), čo ukazuje na nejasný trend a ťažko čitateľnú stagnáciu trhu práce. Miera nezamestnanosti sa medzitým dva mesiace drží na 4,2 % po poklese zo 4,3 %, pričom RBA zdôrazňuje kvartálne dáta kvôli ich nižšej volatilite.
Mesačný CPI v Austrálii vzrástol na 3 %, pričom jadrový CPI dosiahol 3,4 %, najviac od júla 2024. Zdroj: Australian Bureau of Statistics
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.