AUDUSD: Je RBA prvou centrálnou bankou, ktorá sa vracia k zvyšovaniu sadzieb? 🪙

Austrálsky dolár v posledných seansách výrazne posilnil, a to vďaka očakávaniam ohľadom domácej menovej politiky aj priaznivým globálnym makroekonomickým podmienkam. Trhy čoraz viac predpokladajú, že Reserve Bank of Australia (RBA) zachová relatívne jastrabí postoj, zatiaľ čo inflačné riziká zostávajú zvýšené. Po zvýšení sadzieb o 25 bázických bodov vo februári ekonómovia veľkých bánk, ako sú Commonwealth, NAB a Westpac, teraz očakávajú ďalšie dve zvýšenia o 25 bázických bodov v marci a máji, čo by mohlo posunúť hlavnú sadzbu na približne 4,35–4,50 %. Futures kontrakty aktuálne naznačujú približne 70 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na zasadnutí 17. marca, oproti približne 30 % na začiatku týždňa. To odráža rastúce obavy z inflačných tlakov spôsobených vyššími cenami ropy a odolným domácim dopytom.
Z makroekonomického pohľadu austrálsky dolár naďalej podporuje niekoľko štrukturálnych faktorov. Austrália ťaží z pokračujúceho rastového trendu pri kovoch a komoditách, keďže patrí medzi najväčších svetových producentov surovín, ako sú zlato, zemný plyn a železná ruda. Krajina si navyše udržiava relatívne vyváženú obchodnú pozíciu napriek globálnemu obchodnému napätiu a zachováva silné ekonomické vzťahy s Čínou aj so západnými ekonomikami. Na domácom trhu zostávajú ceny nehnuteľností stabilné, zatiaľ čo ekonomika rastie tempom približne 2,6 % ročne, čo je lepší výsledok, než naznačovali viaceré skoršie odhady. Zároveň pokles výnosov amerických dlhopisov — keď výnos 10-ročných Treasury klesol na približne 4,11 % zo 4,21 % — spolu so širším optimizmom na akciových trhoch oslabil americký dolár a podporil rizikovejšie meny, ako je AUD.
V tomto prostredí pár AUDUSD pokračoval v raste a dnes pridáva 0,45 % na 0,71500, čím dosiahol nové maximum roka 2026 a zároveň najvyššiu úroveň od roku 2023. Menový pár sa krátko dostal až na 0,7155, keď prekonal predchádzajúce februárové maximum, než mierne ustúpil pod túto hranicu. Z technického pohľadu zostáva rastová štruktúra zachovaná, pokiaľ sa kurz drží nad 0,7110. Ak sa tieto úrovne udržia, rastový trend by sa mohol rozšíriť smerom k 0,7300, najmä ak RBA naznačí ďalšie sprísnenie menovej politiky. Naopak, pokles pod tieto podpory — najmä pod 0,7057 — by naznačoval, že nedávne prerazenie bolo falošné a že môže začať hlbšia korekcia.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.