Avio plánuje navýšenie kapitálu až o 400 miliónov EUR na expanziu v kozmickom sektore

Taliansky výrobca rakiet Avio SpA oznámil, že od akcionárov plánuje získať až 400 miliónov EUR nového kapitálu, ktorý má posilniť jeho biznis v oblasti satelitných nosných rakiet. Návrh bol jednomyseľne schválený predstavenstvom a bude predložený akcionárom na valnom zhromaždení 23. októbra.
Avio, výrobca európskych nosičov Vega, zaznamenáva v poslednom roku prudký rast. Akcie firmy na milánskej burze od začiatku roka posilnili o viac než 150 %, čím sa trhová hodnota priblížila k 1 miliarde EUR. Spoločnosť zamestnáva približne 1 300 ľudí a v 1. štvrťroku 2025 vykázala 37 % nárast tržieb.
Prostriedky z kapitálového navýšenia by podľa analytikov mohli smerovať napríklad na výstavbu novej továrne v USA na výrobu motorov na tuhé palivo pre kozmické a obranné projekty. Avio už má zmluvu s Európskou kozmickou agentúrou (ESA) na vývoj novej rakety Vega-E v hodnote 350 miliónov EUR a zároveň zvyšuje frekvenciu štartov modernizovanej verzie Vega-C.
Firma rokuje aj s americkými úradmi o možnosti štartov z Virgínie, čo by rozšírilo jej pôsobnosť na lukratívnom trhu v USA a posilnilo konkurencieschopnosť voči globálnym hráčom, najmä SpaceX.
Zaujímavým faktorom je postoj najväčšieho akcionára – obrannej skupiny Leonardo SpA, ktorá vlastní približne 29 % Avio. Podľa dostupných informácií sa Leonardo kapitálového navýšenia zúčastniť neplánuje, pretože firmu už nepovažuje za strategickú. Leonardo zároveň rokuje o zlúčení svojich vesmírnych aktivít s Airbus SE a Thales SA.
Navýšenie kapitálu je plne zaistené predbežnou upisovacou dohodou s bankami Jefferies a Morgan Stanley, čo výrazne znižuje riziko pre investorov.
Graf AVIO.IT (D1)
Akcie spoločnosti Avio pokračujú v silnom uptrende a aktuálne sa obchodujú na cene 38,40 EUR, čo predstavuje nové maximum. Cena sa nachádza vysoko nad kľúčovými kĺzavými priemermi – EMA 50 na 31,40 EUR a SMA 100 na 25,72 EUR, čo potvrdzuje výraznú prevahu kupcov. RSI 70,6 sa nachádza na hrane prekúpenej zóny, čo môže naznačovať riziko krátkodobej korekcie po prudkom raste.
Z technického hľadiska je dôležité sledovať, či sa akcie udržia nad psychologickou hladinou 38 EUR. Jej udržanie by mohlo otvoriť priestor k ďalšiemu rastu smerom k 40 EUR a vyššie. Naopak, prípadná korekcia by mohla nájsť prvú podporu v oblasti 34–35 EUR a silnejšiu potom okolo EMA 50 na 31,40 EUR.
Zdroj: xStation5
