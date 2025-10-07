Dell zvyšuje dlhodobý výhľad rastu vďaka silnému dopytu po AI serveroch

- Dell zvýšil svoj ročný rastový výhľad tržieb na 7–9 % (predtým 3–4 %).
- Cieľ rastu zisku na akciu (EPS) bol navýšený na minimálne 15 % ročne, oproti predchádzajúcim 8 %.
- Dôvodom je silný dopyt po AI serveroch a infraštruktúre pre generatívnu AI.
- Akcie reagovali pozitívne – +7 % v premarkete.
Spoločnosť Dell Technologies výrazne zvýšila svoj dlhodobý výhľad rastu tržieb aj zisku, čo odráža silný dopyt po serveroch určených pre umelú inteligenciu (AI). Akcie spoločnosti reagovali rastom o takmer 7 % v predburzovom obchodovaní.
Dopyt po výpočtovom výkone pre generatívne AI produkty, ako je napríklad ChatGPT, zaznamenáva prudký nárast, z ktorého ťažia firmy ako Dell alebo Super Micro Computer. Dell teraz očakáva priemerný ročný rast tržieb medzi 7–9 %, zatiaľ čo predchádzajúci výhľad počítal len s 3–4 %.
Ešte výraznejšie spoločnosť navýšila svoj cieľ pre rast očisteného zisku na akciu (EPS) – z pôvodných 8 % na minimálne 15 % ročne. Tento krok odráža nielen rastúce marže v segmente AI serverov, ale aj dôveru vedenia v dlhodobý potenciál trhu s umelou inteligenciou.
Generálny riaditeľ Michael Dell uviedol:
„Zákazníci majú hlad po umelej inteligencii, výpočtovom výkone, úložiskách a sieťových riešeniach, ktoré poskytujeme na nasadenie inteligencie vo veľkom meradle.“
Tento krok je jasným signálom investorom, že Dell vstupuje do novej rastovej fázy, poháňanej štrukturálnym trendom v oblasti umelej inteligencie.
Graf DELL.US (D1)
Akcie spoločnosti Dell Technologies sa aktuálne obchodujú na úrovni 145,69 USD. Technický obraz je výrazne býčí – cena prerazila nad kľúčové kĺzavé priemery EMA 50 (131,31 USD) a SMA 100 (125,53 USD), čím potvrdila silný rastový trend. RSI sa nachádza na hodnote 61,9, teda v pásme miernej prekúpenosti, avšak stále s priestorom pre ďalší rast, najmä ak bude pretrvávať pozitívny fundament.
Zdroj: xStation5
