Predaje Mercedes-Benz v 3. štvrťroku klesli o 12 %, pokles ťahala Čína a USA

- Mercedes-Benz dodal v 3Q 2025 celkovo 441 500 vozidiel, čo predstavuje pokles o 12 % medziročne.
- Najväčší prepad zaznamenala Čína (-27 %) a USA (-17 %).
- Predaj elektromobilov stagnoval na úrovni 42 600 kusov.
- Spoločnosť čelí tlaku z Trumpových ciel a tvrdému konkurenčnému prostrediu na čínskom trhu.
Nemecká automobilka Mercedes-Benz oznámila za tretí štvrťrok pokles globálnych dodávok o 12 %, pričom klesajúci trend ťahali najmä čínsky a americký trh. Medzi júlom a septembrom dodala automobilka 441 500 vozidiel, čo je výrazne menej ako v rovnakom období minulého roka.
Predaje v Číne klesli o 27 % a v USA o 17 %, čo firma pripisuje kombinácii zvýšených ciel na dovoz do USA zavedených administratívou prezidenta Donalda Trumpa a rastúcej konkurencii domácich značiek v Číne. Tieto dva kľúčové trhy pritom tvoria významnú časť globálneho odbytu značky.
„Zatiaľ čo v Európe, Južnej Amerike a krajinách Perzského zálivu sme zaznamenali solídne výsledky, situácia v Číne zásadne ovplyvnila celkové predaje,“ uviedol člen predstavenstva Mathias Geisen.
Okrem konvenčných vozidiel stagnoval aj predaj elektromobilov (BEV), ktorý zostal na úrovni 42 600 kusov, teda približne rovnaký ako pred rokom. To naznačuje slabnúci rast v segmente, ktorý je považovaný za kľúčový pre budúcnosť značky.
Mercedes-Benz patrí medzi niekoľko nemeckých výrobcov, ktorí boli nútení revidovať svoj výhľad pre rok 2025 z dôvodu zvýšených nákladov a slabšieho dopytu na dvoch najväčších trhoch.
Graf MBG.DE (D1)
Akcie spoločnosti Mercedes-Benz v posledných týždňoch výrazne rástli, no po zverejnení poklesu globálnych dodávok o 12 % dnes oslábli a aktuálne sa obchodujú na cene 54,51 EUR. Cena sa stále pohybuje nad kľúčovými kĺzavými priemermi – EMA 50 (52,82 EUR) a SMA 100 (51,95 EUR). RSI sa nachádza na hodnote 56,9, teda v neutrálnej zóne s miernym priestorom na ďalší rast bez známok prekúpenosti. MACD vykazuje pozitívny histogram a signálne línie smerujú nahor, čo potvrdzuje pokračujúce pozitívne momentum.
Technická situácia naznačuje možnosť ďalšieho rastu, pričom najbližšou rezistenciou zostáva oblasť okolo 55,25 EUR, kde sa cena v minulosti krátko zastavila počas predchádzajúceho rastového cyklu. Naopak, dôležitú podporu predstavuje pásmo medzi 52,80 a 53,00 EUR, ktoré tvoria EMA 50 a nedávno prelomená rezistencia.
Zdroj: xStation5
