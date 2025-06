Bank of America očakáva už 13. rast tržieb z obchodovania v rade, investičný bankovníctvo však stráca

Generálny riaditeľ Bank of America Brian Moynihan uviedol, že banka očakáva ďalší rast tržieb z obchodovania, konkrétne o stredné jednociferné percento, čím by zaznamenala už 13. rastový štvrťrok v rade. Na druhej strane však varoval, že poplatky z investičného bankovníctva pravdepodobne klesnú na približne 1,2 miliardy dolárov, oproti 1,6 miliardy v rovnakom období minulého roka. Tento pokles pripisuje Moynihan najmä nejasnostiam okolo amerických ciel a dopadu na ekonomický výhľad, aj keď zároveň zdôraznil, že „prebiehajú dobré rokovania a vyhliadky sú sľubné“.

Spomalenie aktivít v oblasti fúzií a akvizícií je tak v kontraste s výkonnosťou obchodných divízií, ktoré podľa neho dokázali profitovať z vyššej volatility na trhoch. Rovnaký tón zaznel aj od ďalších lídrov z Wall Street – CEO Morgan Stanley Ted Pick aj šéf bankovníctva Citigroup Vis Raghavan očakávajú v druhom štvrťroku zlepšenie výkonnosti v tradingu aj bankovníctve.

Moynihan tiež potvrdil skôr oznámený výhľad rastu čistých úrokových výnosov (NII), ktoré by mali do štvrtého štvrťroka dosiahnuť 15,5 až 15,7 miliardy USD, oproti 14,6 miliardy v prvom štvrťroku. To sa priamo odráža v očakávanom raste zisku na akciu z 83 centov na 90 centov, ako uvádzajú odhady spoločnosti LSEG.

Z hľadiska správania klientov Moynihan upozornil, že spotrebitelia naďalej utrácajú za cestovanie a zábavu, pričom platobná morálka zostáva silná, čo podporuje kvalitu úverového portfólia. Menšie firmy však čelia väčšej neistote kvôli medzinárodným obchodným napätiam.

Zaujímavá je aj otvorenosť banky voči novým technológiám. Podľa Moynihana sa Bank of America podieľa na vývoji vlastnej stablecoiny, teda kryptomeny viazanej na dolár, a to ako samostatne, tak v spolupráci s ďalšími hráčmi v odvetví. Zatiaľ však zostáva opatrný a priznáva, že „nie je jasné, aký veľký bude tento trh, ale musíme byť pripravení“. Kľúčovým faktorom pre rozhodnutie banky bude pripravovaná legislatíva o stablecoinov, ktorá sa momentálne prerokúva v americkom Senáte.

Graf BAC.US (D1)

Akcie Bank of America sa momentálne obchodujú za 44,72 USD, čo predstavuje výrazné oživenie po predchádzajúcom výpredaji a potvrdzuje návrat k rastúcemu trendu. Cena sa nachádza nad oboma kĺzavými priemermi, teda EMA 50 (42,78 USD) aj SMA 100 (42,75 USD), čo potvrdzuje technicky pozitívne nastavenie. RSI na úrovni 61,9 ukazuje na zdravý býčí sentiment, ktorý však ešte nevstúpil do prekúpeného pásma.

Zdroj: xStation5

