Bank of America prekonala očakávania vďaka silnému investičnému bankovníctvu a zvyšuje výhľad úrokových príjmov

- Bank of America dosiahla zisk 8,5 mld. USD (1,06 USD/akciu), nad očakávania trhu.
- Čisté úrokové výnosy vzrástli o 9 % a výhlaď na 4. kvartál bol navýšený na 15,6–15,7 mld. USD.
- Poplatky z investičného bankovníctva vzrástli o 43 %, podporené silným trhom fúzií a akvizícií.
- Banka znížila rezervy na úverové straty, pričom kvalita úverového portfólia zostáva stabilná.
Americká banka Bank of America (BAC) zverejnila výsledky za tretí štvrťrok, ktoré prekonali očakávania Wall Street, a to najmä vďaka výraznému oživeniu v oblasti investičného bankovníctva a vyšším čistým úrokovým výnosom (NII). Akcie banky reagovali rastom o približne 4 % v premarkete.
Čistý zisk dosiahol 8,5 miliardy USD, teda 1,06 USD na akciu, oproti 6,9 miliardy USD (0,81 USD na akciu) v rovnakom období minulého roka. Očakávanie trhu pritom predstavovalo 0,95 USD na akciu.
Čisté úrokové výnosy, teda rozdiel medzi úrokmi z úverov a nákladmi na depozitá, vzrástli medziročne o 9 % na 15,2 miliardy USD. Banka zároveň zvýšila výhlaď pre štvrtý kvartál, keď očakáva NII v rozmedzí 15,6–15,7 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %. CEO Brian Moynihan uviedol, že za rekordné úrokové výnosy stojí „silný rast úverov a vkladov a efektívne riadenie bilancie.“
K rastu prispel aj návrat dôvery firiem k fúziám a akvizíciám. Poplatky z investičného bankovníctva vzrástli o 43 % na 2 miliardy USD, čo výrazne prekonalo pôvodný odhad rastu 10–15 %. Celosvetovo bolo v treťom štvrťroku uzavretých fúzií a akvizícií za 1,26 bilióna USD, čo je druhý najvyšší tretí kvartál v histórii.
Banka taktiež znížila rezervy na úverové straty na 1,3 miliardy USD, oproti 1,5 miliardy pred rokom a 1,6 miliardy v predchádzajúcom kvartáli, čím nadviazala na podobný krok zo strany Wells Fargo. To signalizuje, že banka verí v dobrú kvalitu svojho úverového portfólia, a to aj napriek jednotlivým prípadom bankrotov, ako je First Brands, kde má Bank of America expozíciu, ale úver je zabezpečený aktívami. Naopak, expozíciu voči Tricolor banka nemá.
Napriek pozitívnym číslam akcie BAC od začiatku roka posilnili „iba“ o 14 %, čím zaostávajú za konkurenciou aj za indexom KBW Bank Index, ktorý sleduje výkonnosť sektora.
Graf BAC.US (D1)
Akcie Bank of America po niekoľkých dňoch poklesu opäť posilňujú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 50,08 USD, čím prelamujú nad EMA 50 (49,64 USD) a SMA 100 (47,91 USD). RSI sa nachádza na úrovni 50,6, teda presne v neutrálnej zóne, čo naznačuje, že trh má stále priestor pre ďalší pohyb bez známok prekúpenosti. Ak sa cena udrží nad 50 USD, môže byť ďalším cieľom návrat k predchádzajúcim maximám. Naopak, pokles späť pod EMA 50 by mohol vyvolať ďalší tlak na pokles a opäť otvoriť priestor na testovanie hladiny SMA 100.
Zdroj: xStation5
