US Open: Americké indexy rastú v očakávaní ukončenia znižovania bilancie Fedu

- Futures na Wall Street včera výrazne obmedzili svoje straty a dnes ďalej posilňujú po vyjadreniach šéfa Fedu Powella, ktorý naznačil blížiaci sa koniec programu znižovania bilancie.
- Pozitívne výsledky hospodárenia veľkých amerických bánk ďalej podporujú náladu na trhu.
- Donald Trump hrozí novými negatívnymi krokmi namierenými proti Číne.
Americké indexy pokračujú v oživení, ktoré včera vyvolali vyjadrenia Jeromea Powella, naznačujúce nielen pripravenosť na zníženie úrokových sadzieb, ale aj ukončenie procesu znižovania bilancie (QT). Federálny rezervný systém USA od roku 2022 zmenšuje svoju rozsiahlu bilanciu aktív tak, že neobnovuje splatné dlhopisy. Od roku 2022 sa týmto spôsobom znížila viac než štvrtina celkovej bilancie, no objem stále zostáva výrazne zvýšený vzhľadom na rekordné nákupy zo začiatku roka 2020.
Ak by sa Fed rozhodol zastaviť redukciu bilancie, znamenalo by to, že splatné dlhopisy by museli byť opätovne reinvestované. Tento obrat v politike by mohol viesť k všeobecnému poklesu trhových úrokových sadzieb. Aktuálne však výnosy zostávajú na zvýšených úrovniach, a to aj napriek znižovaniu krátkodobých sadzieb.
Za zmienku stojí, že Donald Trump opäť vyostruje napätie s Čínou, keď naznačil možné pozastavenie nákupov jedlých olejov z tejto krajiny. Čína údajne zvažuje zastavenie nákupov sóje z USA, čo vyvoláva obavy medzi farmármi. Napriek tomu momentálne na trhu prevažujú pozitívne signály v oblasti obchodných rokovaní nad negatívnymi.
ASML zverejnila solídne finančné výsledky, pričom dosiahla vysoký objem objednávok na stroje na výrobu čipov, čo svedčí o pretrvávajúcom raste trendu umelej inteligencie. Investori zostávajú optimistickí pred zajtrajším zverejnením výsledkov tchajwanskej spoločnosti TSMC, najväčšieho výrobcu polovodičov na svete a kľúčového dodávateľa firiem ako Nvidia.
Všetky hlavné segmenty indexu S&P 500 rastú
Dnes sledujeme zisky naprieč väčšinou sektorov indexu S&P 500. Najsilnejší rast vykazuje sektor utilít, zatiaľ čo najväčší sektor – technológie – posilňuje o 1 %.
Dnes sledujeme rasty vo väčšine segmentov indexu S&P 500.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Index US500 dnes rastie o 0,8 %, čo presne zodpovedá vývoju na hotovostnom trhu. Spoločnosti s menšou kapitalizáciou prekonávajú trh, keďže index Russell 2000 na otvorení posilňuje o 1,3 %. Dnešný nárast kompenzuje viac ako dve tretiny strát z posledných dvoch obchodných dní minulého týždňa a prakticky ruší predchádzajúci medvedí signál.
Kľúčové je, že index neprelomil hlavnú korekčnú úroveň v rámci existujúceho trendu z mája a júla, čo môže naznačovať návrat k hlavnej rastovej trajektórii. Navyše index US500 zostal nad úrovňou 50 % Fibonacciho retracementu kratšej rastovej vlny, ktorá začala začiatkom septembra.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Apple (AAPL.US) plánuje zvýšiť investície vo Vietname, aby znížil svoju prevádzkovú závislosť od Číny. Zároveň podľa Bloombergu spoločnosť plánuje spolupracovať s čínskou BYD na testovaní, výrobe a balení nového produktu – údajne domáceho ovládacieho centra. Akcie Apple rastú na otvorení približne o 0,8 %, no od začiatku roka sú mierne v mínuse.
- Stellantis (STLA.US) oznámil plány investovať 13 miliárd USD v USA počas nasledujúcich štyroch rokov, aby zmenil svoj dodávateľský reťazec a minimalizoval dopad obchodných ciel. Akcie si na otvorení pripisujú takmer 0,7 %. Medzi značky Stellantisu patrí napríklad Fiat, Chrysler, Jeep a Peugeot.
- Papa John’s (PZZA.US) posilnil až o 10 % na začiatku obchodovania po správe Reuters, že Apollo Global, správcovská investičná spoločnosť, zvažuje návrh na odkup spoločnosti za 64 USD za akciu s cieľom jej stiahnutia z burzy.
- Bank of America (BAC.US) rastie o 4 % po otvorení, po tom, čo oznámila lepší než očakávaný zisk za 3. kvartál, podporený rýchlejšou aktivitou v oblasti investičného bankovníctva a M&A. Zisk na akciu dosiahol 1,06 USD, čo prekonalo trhový konsenzus o 0,11 USD. Tržby boli taktiež silnejšie – dosiahli 28,09 miliardy USD, teda o približne pol miliardy viac, ako sa očakávalo.
- Morgan Stanley (MS.US) taktiež zverejnila silné výsledky za 3Q, ťažiac z vysokého objemu transakcií a silného výkonu v investičnom bankovníctve. Spoločnosť oznámila rekordný 44 % nárast výnosov z investičného bankovníctva, zatiaľ čo aktíva pod správou (AUM) dosiahli 8,9 miliardy USD, blízko cieľa 10 miliárd USD. Akcie v úvode obchodovania rastú o 6,75 %.
Akcie Exelixis klesli o viac než 13 % po zníženom výhľade a slabších tržbách
GOLD sa vracia na úrovne historických maxím 📈
Akcie Celcuity vystrelili o viac než 45 % po prelomových výsledkoch klinickej štúdie pri rakovine prsníka
Roche získava schválenie FDA pre liek proti zápalu obličiek pri lupusovej nefritíde
