Tim Cook posilňuje záväzok Applu voči Číne napriek tlaku zo strany USA

- Tim Cook potvrdil nové investície Applu v Číne, a to aj napriek pretrvávajúcemu obchodnému napätiu medzi USA a Čínou.
- Apple sa snaží vyvažovať tlak na presun výroby do USA s potrebou udržať väzby s čínskymi partnermi.
- Dodávky Applu v Číne vzrástli o 0,6 %, ako jediné medzi hlavnými výrobcami.
- Apple posilňuje vzťahy s čínskymi dodávateľmi a čelí očakávaniam z oboch strán – ostať „v Číne pre Čínu“ a zároveň zostať lojálny voči USA.
Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook počas návštevy Číny potvrdil, že technologický gigant plánuje pokračovať v investíciách na čínskom trhu, a to aj napriek tomu, že vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom zostávajú napäté pre obchodnú vojnu a tlak na presun výroby späť do USA.
Cook sa stretol s čínskym ministrom priemyslu Li Lechengom, ktorému podľa oficiálneho vyhlásenia povedal, že Apple zostáva odhodlaný ďalej investovať v Číne. Hoci neboli zverejnené konkrétne sumy, tento krok prichádza v čase, keď iné americké firmy — ako Nvidia či Qualcomm — čelia regulačným prekážkam v Číne, zatiaľ čo Apple zatiaľ zostáva mimo priameho zásahu obchodných sankcií.
Apple sa v posledných mesiacoch snaží udržiavať rovnováhu medzi tlakom americkej vlády na domácu výrobu a svojimi záväzkami voči čínskemu trhu. V auguste Cook odovzdal prezidentovi Trumpovi plaketu oslavujúcu program „American Manufacturing“, v rámci ktorého sa Apple zaviazal investovať ďalších 100 miliárd USD do americkej výroby. Zároveň však v marci oznámil vytvorenie fondu čistej energie v Číne vo výške 720 miliónov jüanov (cca 101 miliónov USD).
Čína zostáva pre Apple kľúčovým výrobným centrom – väčšina iPhonov sa stále montuje tam – a zároveň strategicky dôležitým spotrebiteľským trhom. Podľa údajov agentúry IDC vzrástli dodávky Applu v Číne v treťom štvrťroku medziročne o 0,6 % na 10,8 milióna kusov, zatiaľ čo celý trh zaznamenal pokles. Úspech priniesla najmä nová rada iPhone 17, ktorá bola jedinou medzi hlavnými značkami s rastom.
Apple zároveň pokračuje v spolupráci s čínskymi dodávateľmi – prevádzkový riaditeľ Sabih Khan tento týždeň navštívil spoločnosť Lens Technology, dlhoročného dodávateľa skiel pre iPhony a Apple Watch, s ktorým Apple spolupracuje už 19 rokov.
Čínsky minister Li počas stretnutia s Cookom uviedol, že Peking víta pokračujúce zapojenie Applu do miestnej ekonomiky a že vláda bude naďalej podporovať priaznivé podmienky pre zahraničné podnikanie.
Graf AAPL.US (D1)
Akcie spoločnosti Apple sa aktuálne obchodujú na úrovni 249,92 USD a po krátkodobej korekcii sa snažia stabilizovať. Pokles z predchádzajúcich dní sa zastavil tesne nad hladinou kĺzavého priemeru EMA 50 (240,19 USD), ktorý spolu so SMA 100 (222,52 USD) tvorí kľúčové technické úrovne podpory a potvrdzuje pretrvávajúci dlhodobý rastový trend. RSI na úrovni 56,6 sa nachádza v neutrálnom až mierne býčom pásme, bez známok prekúpenosti.
Aktuálny pohyb naznačuje, že trh rešpektuje EMA 50 ako support, a pokiaľ sa cena drží nad touto úrovňou, výhľad zostáva pozitívny. Najbližší rezistentný pás je 253–254 USD, kde sa nachádzajú nedávne maximá. Ich prelomenie by mohlo otvoriť cestu k novým historickým maximám.
Zdroj: xStation5
