Bank of America zvyšuje minimálnu mzdu na 25 USD za hodinu – splnila záväzok z roku 2021

Bank of America oznámila, že od októbra 2025 zvýši minimálnu hodinovú mzdu v Spojených štátoch na 25 USD, čím naplnila svoj sľub z roku 2021. Ide o nárast o 67 % oproti roku 2018, keď bola minimálna mzda ešte 15 USD/hod.
Podľa personálnej riaditeľky Sheri Bronstein sa týmto krokom druhá najväčšia banka v USA snaží podporiť dlhodobé kariérne vyhliadky svojich zamestnancov. Zmena sa bude týkať všetkých hodinových pracovníkov – na plný aj čiastočný úväzok.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Nová mzda znamená, že minimálny ročný plat pre zamestnanca na plný úväzok presiahne hranicu 50 000 USD ročne, čo predstavuje dôležitý signál v čase, keď americký trh práce čelí výzvam – vrátane slabého rastu zamestnanosti a rastúcej nezamestnanosti.
Podľa nedávneho prieskumu Bank of America Institute sú nízkopríjmové domácnosti najviac zasiahnuté spomalením trhu práce. Ich čisté mzdy v auguste rástli najpomalším tempom od roku 2016, čo ohrozuje spotrebiteľské výdavky.
Zvýšenie miezd nielen podporuje zamestnancov, ale zároveň pomáha banke pri nábore a udržaní pracovnej sily v konkurenčnom prostredí, kde spoločnosti váhajú s prijímaním zamestnancov kvôli ekonomickej neistote. BofA sa tak naďalej profiluje ako zamestnávateľ, ktorý kladie dôraz na stabilitu a dlhodobú udržateľnosť pracovnej sily.
Graf BAC.US (D1)
Akcie Bank of America sa aktuálne obchodujú na úrovni 50,68 USD, čo predstavuje nové lokálne maximum a potvrdenie silného rastového trendu. Cena sa drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (48,36 USD) a SMA 100 (46,13 USD), ktoré obe strmo rastú – technicky ide o zdravé býčie nastavenie. RSI dosahuje hodnotu 61,9, teda sa nachádza v pozitívnej zóne, ale stále pod úrovňou prekúpenosti, čo poskytuje priestor na pokračovanie rastu.
Z dlhodobého pohľadu cena akcie prerazila predchádzajúce rezistencie z konca roka 2021 a priblížila sa k psychologickej hranici 51 USD. Ak dôjde k potvrdeniu prierazu s rastúcim objemom, mohla by cena pokračovať k vyšším úrovniam – potenciálne k historickým maximám. Naopak, najbližšie úrovne podpory sa nachádzajú na 48,30 USD (EMA 50) a ďalej okolo 46 USD (SMA 100), kde by mohli v prípade korekcie opäť vstúpiť do trhu kupujúci.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.