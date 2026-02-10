Barclays zvyšuje zisky a mieri vyššie

- Ročné zisky Barclays vzrástli o 12 % na 9,1 miliardy libier, čo je v súlade s očakávaniami trhu.
Britská banka Barclays vykázala za rok 2025 medziročný nárast zisku o 12 %, pričom zisk pred zdanením dosiahol 9,1 miliardy libier v porovnaní s 8,1 miliardami libier rok predtým. Výsledok bol v súlade s očakávaniami trhu, ktoré dosahovali v priemere zisk okolo 9 miliárd libier. Zároveň banka predstavila ambicióznejšie strategické ciele do roku 2028, zamerané na ďalšie zlepšenie výnosov a efektívnosti.
Kľúčovým bodom novej stratégie je silnejšie zameranie na domáci trh Spojeného kráľovstva a pokračujúce využívanie technológií, vrátane umelej inteligencie, na zníženie nákladov. Barclays teraz mieri k návratnosti hmotného vlastného imania (RoTE) vo výške viac ako 14 % do roku 2028, zatiaľ čo predchádzajúci plán počítal s úrovňou nad 12 % v roku 2026. Táto zmena signalizuje rastúcu dôveru vedenia banky v budúcu ziskovosť.
Banka tiež oznámila, že v rokoch 2026 až 2028 vráti akcionárom kapitál vo výške viac ako 15 miliárd libier. Už schválila spätné odkúpenie akcií v hodnote 1 miliardy libier a konečnú dividendu vo výške 5,6 pence na akciu, čím sa celková distribúcia kapitálu za rok 2025 zvýši na 3,7 miliardy libier, čo je veľmi blízko konsenzu trhu.
Barclays tak nasleduje trend, ktorý už naznačili konkurenčné banky, ako je Lloyds Banking Group, a očakáva sa, že NatWest a HSBC čoskoro predstavia podobne ambiciózne výhľady. Zdá sa, že britský bankový sektor definitívne ukončuje dlhé obdobie reštrukturalizácie po finančnej kríze v roku 2008 a ťaží z priaznivejšieho úrokového prostredia, stabilnejšej regulácie a úspor nákladov vďaka digitalizácii.
Graf BARC.UK (D1)
Akcie Barclays sa v súčasnosti obchodujú za cenu okolo 4,95 GBP, čo je blízko ich miestnych maxím. Cena zostáva značne nad kĺzavými priemerkami EMA 50 (približne 4,67 GBP) a SMA 100 (približne 4,34 GBP), čo potvrdzuje strednodobý až dlhodobý rastový trend. Hoci posledných pár dní prinieslo zvýšenú volatilitu, celkovú býčiu štruktúru trhu to nenarušilo. RSI na úrovni 58,5 je mierne nad neutrálnou zónou, čo naznačuje, že kupujúci stále majú navrch, ale zároveň nie sú žiadne známky výrazného prekúpenia. Trh má preto priestor na ďalší rast, hoci nemožno vylúčiť krátkodobú konsolidáciu. Z technického hľadiska je dôležité sledovať oblasť 4,80 – 4,85 GBP, ktorá teraz funguje ako najbližšia podpora. Udržanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre opätovné testovanie a možné prelomenie hranice 5,00 GBP. Naopak, hlbšia korekcia by pravdepodobne smerovala k EMA 50, ktorá v súčasnosti predstavuje silnú dynamickú podporu.
Zdroj: xStation5
