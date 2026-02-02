Barry Callebaut mení vedenie pre spor o oddelenie kakaového biznisu

- Barry Callebaut ukončil spoluprácu s generálnym riaditeľom Petrom Feldom pre spor týkajúci sa možného oddelenia kakaovej divízie.
- Barry Callebaut ukončil spoluprácu s generálnym riaditeľom Petrom Feldom pre spor týkajúci sa možného oddelenia kakaovej divízie.
- Feld chcel znížiť expozíciu voči výkyvom cien komodít a sústrediť sa na ziskovejšiu čokoládu.
- Predstavenstvo však podporuje integrovaný model, ktorý považuje za konkurenčnú výhodu.
- Novým CEO sa stal Hein Schumacher, ktorý má viesť firmu do „novej fázy rastu.“
Švajčiarska spoločnosť Barry Callebaut, najväčší výrobca čokolády na svete, sa v januári rozlúčila so svojím výkonným riaditeľom Petrom Feldom.
Podľa informácií agentúry Reuters došlo k strategickému sporu vo vedení firmy, najmä v súvislosti s návrhom na oddelenie kakaovej divízie, ktorá je menej zisková a citlivejšia na cenové výkyvy.
Feld údajne podporoval myšlienku vyčlenenia kakaového segmentu a možného predaja menšinového podielu, čo by podľa neho pomohlo firme znížiť expozíciu voči cenovej volatilite komodít a sústrediť sa na ziskovejší čokoládový biznis. Tento návrh však narazil na odpor časti predstavenstva, na čele s predsedom Patrickom De Maeseneirem, ktorý preferuje integrovaný model spracovania kakaa aj výroby čokolády.
V roku 2024/25 tvoril kakaový segment 31 % celkových tržieb Barry Callebaut, no len 15,5 % prevádzkového zisku, čo potvrdzuje nižšiu maržu oproti hlavnej čokoládovej divízii. Po prudkom raste cien kakaa v roku 2024 dopyt na európskom trhu dramaticky poklesol, čo ešte viac zvýraznilo tlak na túto časť podnikania.
Feld, ktorý nastúpil do vedenia len v roku 2023, sa tak s firmou rozlúčil po necelom roku. Na jeho miesto nastúpil Hein Schumacher, bývalý CEO spoločnosti Unilever, ktorý má podľa interného oznámenia „viesť firmu do novej fázy rastu“. Vo vyhlásení pre zamestnancov Barry Callebaut uviedol, že dokončenie transformačného programu je vhodným momentom na zmenu vedenia.
Nový CEO bude pokračovať v stratégii vertikálnej integrácie, ktorá podľa jedného z kľúčových akcionárov – spoločnosti Artisan Partners (10 % podiel) – predstavuje významnú konkurenčnú výhodu.
Interné rozpory ohľadom oddelenia kakaovej divízie, úroveň investícií do digitalizácie a celkové strategické smerovanie napokon viedli k tomu, že obe strany vyhodnotili zmenu vo vedení ako nevyhnutnú.
Graf BARN.CH (D1)
Akcie spoločnosti Barry Callebaut sa po období konsolidácie priblížili k úrovni 1347 CHF, čím testujú lokálne maximá z predchádzajúcich mesiacov. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (1257,40 CHF) a SMA 100 (1200,66 CHF), čo naznačuje udržanie dlhodobého rastového trendu. RSI osciluje okolo 59,5 bodu, čo signalizuje neutrálne-býčí nastavenie – trh ešte nie je prekupený a zostáva priestor na ďalší rast. Vzhľadom na stabilný trend a opakované testovanie hornej rezistencie rastie pravdepodobnosť potenciálneho prerazenia nahor, najmä ak investori podporia nový strategický smer firmy po nástupe nového CEO. Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či cena dokáže preraziť úroveň 1347 CHF. V prípade úspechu by sa otvoril priestor pre ďalší rastový impulz. Naopak, prvá dôležitá podpora sa nachádza pri EMA 50 (1257 CHF); jej prelomenie by mohlo naznačiť stratu býčieho momenta.
Zdroj: xStation5
