BBVA spúšťa rekordný spätný odkup akcií

- BBVA spúšťa najväčší spätný odkup akcií vo svojej histórii v hodnote 3,96 miliardy eur.
- Odkup je súčasťou plánu na výplatu 36 miliárd eur akcionárom počas štyroch rokov.
- Kapitálový ukazovateľ CET1 zostane aj po odkúpe výrazne nad cieľom banky.
- Cieľom BBVA je dosiahnuť do roku 2028 kumulovaný zisk 48 miliárd eur.
- BBVA spúšťa najväčší spätný odkup akcií vo svojej histórii v hodnote 3,96 miliardy eur.
- Odkup je súčasťou plánu na výplatu 36 miliárd eur akcionárom počas štyroch rokov.
- Kapitálový ukazovateľ CET1 zostane aj po odkúpe výrazne nad cieľom banky.
- Cieľom BBVA je dosiahnuť do roku 2028 kumulovaný zisk 48 miliárd eur.
Španielska banka BBVA oznámila najväčší spätný odkup akcií vo svojej histórii v objeme 3,96 miliardy eur (4,64 miliardy USD). Program začne už v pondelok, keď bude spustená prvá tranža vo výške 1,5 miliardy eur. Tento krok prichádza krátko po tom, čo stroskotal plán BBVA na prevzatie menšej konkurencie, banky Sabadell.
Spätný odkup je súčasťou širšej štvorročnej stratégie, v rámci ktorej chce BBVA svojim akcionárom rozdeliť až 36 miliárd eur, a to buď formou dividend, alebo práve spätným odkupom akcií. Ešte v júli banka uviedla, že má 13 miliárd eur k dispozícii na krátkodobé výplaty investorom. Tento nový odkup nadväzuje na už dokončený program v hodnote 993 miliónov eur a tiež na výplatu medzidividendy vo výške 1,84 miliardy eur v novembri.
Finančná riaditeľka BBVA Luisa Gómez Bravo uviedla, že odkupný program zníži kľúčový kapitálový ukazovateľ CET1 približne o 100 bázických bodov (1 percentuálny bod) ku koncu decembra. Napriek tomu ukazovateľ zostane výrazne nad cieľovým pásmom 11,5–12 %. K 30. septembru dosiahol plne zaťažený CET1 13,42 %, oproti 13,34 % ku koncu júna. Banka navyše očakáva ďalší pozitívny regulačný dopad v rozmedzí 40 až 50 bázických bodov v štvrtom štvrťroku.
Dlhodobým cieľom BBVA je v rámci súčasnej stratégie dosiahnuť za štyri roky kumulovaný čistý zisk vo výške 48 miliárd eur. Tento rekordný spätný odkup je teda jasným signálom dôvery vo finančnú stabilitu banky a pokračujúcou orientáciou na maximalizáciu hodnoty pre akcionárov.
Graf BBVA.ES (D1)
Akcie španielskej banky BBVA sa aktuálne obchodujú na úrovni 19,55 EUR, čo znamená, že cena dosiahla nové lokálne maximum. Technicky sa akcie nachádzajú v jasnom býčom trende, keďže sa obchodujú nad kĺzavými priemermi EMA 50 (18,13 EUR) a SMA 100 (17,01 EUR), ktoré majú zároveň rastúci sklon. RSI sa pohybuje blízko prekúpenej zóny, čo značí zvýšený nákupný záujem, no ešte nie extrémne hodnoty.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Novo Nordisk – Riziká ustupujú, prichádzajú príležitosti
Mercedes-Benz zaplatí v USA takmer 150 miliónov dolárov za urovnanie emisného škandálu
Harbour Energy vstupuje do Mexického zálivu
Amerika zastavuje päť obrovských projektov veterných elektrární na mori: Akcie firiem sa prepadávajú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.