Neúspech pilulky Ozempic v boji s Alzheimerovou chorobou stlačil akcie Novo Nordisk

- Tabletková verzia Ozempicu od spoločnosti Novo Nordisk zlyhala v štúdiách zameraných na liečbu Alzheimerovej choroby.
- Akcie firmy klesli až o 12,4 %, na najnižšiu úroveň od júla 2021.
- Štúdie boli vysoko rizikové, no v prípade úspechu mohli priniesť až 5 miliárd USD ročne.
- Tento neúspech posilňuje konkurenčné postavenie Biogenu a oslabuje snahy Novo získať späť vedúcu pozíciu na trhu s liekmi na obezitu.
- Tabletková verzia Ozempicu od spoločnosti Novo Nordisk zlyhala v štúdiách zameraných na liečbu Alzheimerovej choroby.
- Akcie firmy klesli až o 12,4 %, na najnižšiu úroveň od júla 2021.
- Štúdie boli vysoko rizikové, no v prípade úspechu mohli priniesť až 5 miliárd USD ročne.
- Tento neúspech posilňuje konkurenčné postavenie Biogenu a oslabuje snahy Novo získať späť vedúcu pozíciu na trhu s liekmi na obezitu.
Spoločnosť Novo Nordisk oznámila, že tabletková forma lieku Ozempic zlyhala v dvoch rozsiahlych klinických štúdiách zameraných na spomalenie progresie Alzheimerovej choroby. Výsledky ukázali, že pacienti užívajúci tento liek nezaznamenali spomalenie kognitívneho úpadku, hoci sa objavilo mierne zlepšenie fyziologických ukazovateľov spojených s touto chorobou. Spoločnosť preto ruší plánované predĺženie štúdií o ďalší rok.
Reakcia trhu bola okamžitá a prudká – akcie Novo Nordisk sa prepadli až o 12,4 %, čím dosiahli najnižšiu hodnotu od júla 2021. Od začiatku roka sa hodnota akcií znížila na menej než polovicu, najmä pre obavy investorov o dlhodobú konkurencieschopnosť firmy na rýchlo rastúcom trhu s liekmi na obezitu.
Štúdií sa zúčastnilo viac než 3 500 pacientov s miernym štádiom Alzheimerovej choroby a boli považované za vysoko rizikové, hoci v prípade úspechu mohli priniesť až 5 miliárd USD ročne na dodatočnom zisku, podľa analytikov Morgan Stanley. Firma však už od začiatku označovala projekt ako „loteriu“.
Podľa hlavného vedeckého pracovníka spoločnosti Novo Nordisk Martina Holsta Langeho cítila firma zodpovednosť otestovať potenciál semaglutidu – účinnej látky v Ozempicu – aj v iných oblastiach. Napriek neúspechu v oblasti kognitívneho hodnotenia výsledky naznačujú možné biologické účinky, ktoré by si v budúcnosti mohli zaslúžiť ďalší výskum.
Neúspech znamená nielen stratu nádeje na expanziu Ozempicu mimo liečby cukrovky a obezity, ale aj stratu potenciálnej výhody voči hlavnému americkému konkurentovi Eli Lilly, ktorého liek Zepbound sa rovnako zameriava na liečbu obezity. Akcie Eli Lilly klesli v predobchodnej fáze, zatiaľ čo konkurenčný Biogen, ktorý sa špecializuje na Alzheimerovu chorobu, zaznamenal rast o 6,7 %.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie aktuálne testujú úroveň 277,55 DKK, čo predstavuje dôležitú horizontálnu podporu. Cena sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (334,57 DKK) a SMA 100 (356,43 DKK) – čo jasne potvrdzuje medvedie nastavenie trhu. RSI sa nachádza na hodnote 34,0, teda tesne nad pásmom prepredanosti, čo naznačuje sílniaci predajný tlak, ale aj možnosť technického odrazu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Wall Street a energetické trhy ukončili mesiac na vlne ziskov
Intel prudko rastie vďaka špekuláciám o čipoch pre Apple
Telefónica a DAZN si zabezpečili práva na vysielanie LaLigy v Španielsku do roku 2032
NatWest zvažuje predaj Cushon: V hre je transakcia za takmer 200 miliónov dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.