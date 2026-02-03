🚨Bitcoin a Ethereum strácajú na hodnote v dôsledku oslabenia sentimentu na Wall Street

V dôsledku korekcie na Wall Street klesol Bitcoin na 76 000 USD a ani včerajší pozitívny čistý prílev vo výške viac ako 560 miliónov USD nedokázal spomaliť pokles. RSI sa pohybuje blízko hodnoty 27, čo potvrdzuje prekúpené podmienky, ale kríženie kĺzavého priemeru MACD stále naznačuje, že môže existovať priestor pre ďalší pokles. Ak by tento pohyb odzrkadľoval impulz z októbra 2025 v pomere 1:1, BTC by mohol potenciálne klesnúť na približne 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
Mike Novogratz (generálny riaditeľ spoločnosti Galaxy Digital) uviedol, že v priebehu nasledujúceho mesiaca sa môže bitcoin obchodovať v pomerne širokom rozpätí 55 000 – 75 000 USD. Novogratz tiež naznačil, že väčšia šanca na oživenie by mohla nastať ku koncu aktuálneho štvrťroka.
Spotové ETF fondy s bitcoinom odštartovali s veľkým úspechom a v prvom týždni dosiahli objem približne 13,9 miliardy USD, ale odvtedy prílev investícií jasne ochladol.
Bitcoin je v súčasnosti približne o 40 % nižšie ako jeho historické maximum.
Novogratz poukázal na dva potenciálne katalyzátory pre nadchádzajúce štvrťroky:
- Zníženie úrokových sadzieb Fedu, ak sa ekonomika skutočne začne spomaľovať (kryptomeny majú tendenciu uprednostňovať lacnejšie peniaze).
- Americké voľby v polovici volebného obdobia, ktoré by mohli priniesť väčšiu jasnosť do regulácie kryptomien.
Ethereum (D1)
Podobne sa Ethereum obchoduje na úrovniach, ktoré boli naposledy zaznamenané v lete 2025. Kleslo z historického maxima blízko 4 900 USD, čím sa znížili predchádzajúce zisky takmer o 65 %, čo je vzhľadom na trhovú kapitalizáciu približne 270 miliárd USD významný pohyb.
Zdroj: xStation5
