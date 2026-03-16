Krypto správy: Bitcoin sa blíži k šesťtýždňovému maximu 📈 Je býčí trend späť?

Bitcoin dnes pripisuje solídne zisky a odráža sa spolu s pozitívnym otvorením akciových trhov po turbulentnom víkende. BTC ETF sa vrátili k nákupnej aktivite a kryptomenu akumulujú už takmer 10 obchodných seáns po sebe.
- Trh zrejme postupne presúva pozornosť od situácie v Iráne a na Blízkom východe, pretože pravdepodobne očakáva, že sa lodná doprava v Hormuzskom prielive v priebehu niekoľkých týždňov normalizuje. Obchodníci preto zatiaľ nepredpokladajú dlhodobejšie narušenie dodávok ropy v krátkom horizonte. K zmierneniu obáv z možného šoku na ropnom trhu navyše prispievajú aj strategické rezervy uvoľnené v USA a v regióne Blízkeho východu a Afriky (MEA).
- Zdá sa, že z tohto trendu Bitcoin ťaží. Od začiatku konfliktu BTC zreteľne prekonáva zlato, ktoré dnes koriguje späť pod 5 000 USD za uncu. Po pohybe Bitcoinu rastú aj Ethereum a akcie firiem spojených s kryptom, vrátane Strategy, Circle a BitMine Immersion, ktoré všetky posilňujú ešte pred otvorením amerického trhu.
- Cena BTC sa blíži k pásmu 74 000 až 75 000 USD, kde sa nachádza významná rezistencia. Táto úroveň je čiastočne spojená s gamma pozicionovaním dealerov na opčnom trhu. Ak sa BTC dostane nad 75 000 USD, fondy môžu byť nútené prikupovať ďalší Bitcoin s tým, ako bude cena rásť až do expirácie opcií. Na druhej strane sa však 75 000 USD môže ukázať ako silná rezistencia, ktorá znovu odhalí štrukturálnu krehkosť trhu.
Graf Bitcoinu (D1)
Pri pohľade na dynamiku súčasnej korekcie sú viditeľné výrazné podobnosti s predchádzajúcim korekčným impulzom, ktorý sa tiež spomalil okolo 38,2 % Fibonacciho retracementu. Nedá sa zaručiť, že sa rovnaký scenár zopakuje aj teraz, no je zrejmé, že sa BTC priblížil ku kľúčovej krátkodobej rezistencii. Odmietnutie aktuálnych úrovní by mohlo cenu stlačiť výrazne pod 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
Počas medvedieho trhu v roku 2022 zažil Bitcoin tri hlavné vlny predajného tlaku. Prvá prišla v zime a bola spôsobená obavami z inflácie. Druhú spustil kolaps ekosystému Luna/Terra a posledná vlna prišla na jeseň, keď sentiment na trhu výrazne zasiahlo zrútenie FTX. Posledný pokles vtedy stlačil cenu približne o 40 %.
Zdroj: xStation5
Toky do ETF
Prílev kapitálu do ETF sa postupne obnovuje.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
